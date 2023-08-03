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大陸 大陸焦點 特派現場

還在蓋方艙醫院！東北網友見公告傻眼：全國都拆了

記者蔡紹堅／綜合報導

疫情趨緩，中國大陸各地的方艙醫院都陸續拆除，但黑龍江省的佳木斯市卻傳出還要建造新的方艙醫院，遭到許多民眾質疑。對此，當地自然資源和規劃局的工作人員回應，項目可能是在疫情結束前提交的，經費已經下來了，不建也不行，「這個名義上是隔離點，但實際用處現在也沒說。」

佳木斯市一名女子近日在網路上貼出一則官方建設方艙醫院的公告，標題為「黑龍江省佳木斯市方艙醫院建設項目一期批前公示板」，建設單位為「佳木斯市住房和城鄉建設局」，公告的日期為2023年8月1日至8月9日。

女子感到非常不解，在影片中質疑，全國的方艙醫院都拆了，她們家附近這一區竟然還要建造新的方艙醫院。

▼女子在住家附近發現方艙醫院的建設公告。（圖／翻攝微博）

▲▼還在蓋方艙醫院！陸網友見公告傻眼：全國都拆了。（圖／翻攝微博）

對此，佳木斯市自然資源和規劃局工作人員表示，這個名義上是隔離點，但實際用處現在也沒說，「現在都沒有疫情了，上哪隔離去？」

工作人員還說，項目是由住建局提交的，「可能是疫情結束前提交的吧，經費已經下來了，不建不行啊。」

被問到「為何會將隔離點建在小區內？」工作人員回應，「這是政府開會決定的，由住建局、醫療和環保部門等單位論證，目前是在公示階段，正在徵求居民意見。」

根據陸媒《南方都市報》報導，佳木斯市自然資源和規劃局的工作人員進一步提到，建立方艙醫院是為了加強衛生基礎設施建設，出於平戰結合的考慮，緊急情況作為方艙點，該項目目前處於徵集市民意見階段，尚未審批通過。

佳木斯市文旅局的工作人員則說，方艙醫院修建好之後，可能會作為文旅項目來發展，但目前並沒有具體文件。

另外，佳木斯市的市長熱線表示，已接到多起市民情況反映，已將情況上報到市級衛健委、住建局、建設局，具體情況要等通報。

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