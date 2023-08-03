尼日政變逾300外國人撤離　美國大使館撤出部分人員

▲尼日7月30日有上千名力挺政變的示威者聚集首都。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

西非國家尼日上周發生政變，上千名支持軍方政變的民眾包圍並襲擊首都尼阿美（Niamey）的法國大使館，促使法、德、義大利等歐洲國家開始撤僑，目前已有超過300名外國人撤離。美國國務院2日也跟進下令，部分撤離駐尼日大使館的人員與其家屬。

根據BBC報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）指出，儘管使館的部分人員即將撤離，美國駐尼阿美大使館仍會繼續開放，「我們仍然致力維護尼日人民以及我們與尼日人民的關係，我們也將保持最高級別的外交接觸。」

報導稱，美國是提供尼日人道主義與安全援助的主要捐助國，但美方先前曾警告，政變可能導致暫停所有合作。目前包含曾經殖民尼日的法國與歐盟都已暫停了對尼日的財政和發展援助。由15個西非國家組成的區域聯盟西非國家經濟共同體（ECOWAS）則實施制裁，中止與尼日的所有商業交易，凍結該國在區域中央銀行的資產。

先前在7月26日政變奪權的尼日陸軍准將、總統衛隊指揮官查尼（Abdourahamane Tchiani）表示，新政權整體上拒絕接受這些制裁，拒絕屈服於任何威脅。他認為，制裁是憤世嫉俗與不公正的，目的在於「羞辱」尼日的安全部隊，使國家「無法治理」。他警告外界不要干涉尼日的國家內政。

法國政府組織的一架撤離航班於2日載著262人抵達巴黎，另一架由義大利組織的航班也在羅馬降落，機上有87人。

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