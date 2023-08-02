　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蹲廁所太久被炒魷魚！上大號惹毛老闆　下班收解僱通知

▲▼蹲廁所太久被炒魷魚！上大號惹毛老闆　下班收解僱通知。（圖／翻攝自臉書）

▲Edwin Adrin是一名曳引機司機，但才工作不到2個月就遭到老闆解僱。（圖／翻攝自臉書）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名男子上網踢爆，自己遭到公司不當解僱，老闆在沒有警告信的情況下，不說明理由直接將他炒魷魚。而他曾在其他篇貼文中指出，老闆是因為不滿他上班上大號，才會將他解僱，不過目前該篇貼文已經刪除。

根據馬來西亞媒體Kosmo報導，大馬男子Edwin Adrin是一名曳引機司機，他在臉書上控訴，老闆不合理地將他解僱，直接要他重新找新的工作。他寫道，「有人可以跟我解釋這是怎麼一回事嗎？公司無故解僱我，給出1個月的通知期，直接叫我在8月31日離職。」

他直言，「但是根據公司規定，我簽訂的合約是1年，工作期限是從2023年6月12日至2024年6月25日。當我詢問解僱原因時，對方給出的理由根本不充分，甚至沒有提前發給我警告信。」

Edwin Adrin指出，在接到解僱通知前，他的確曾經因為一些誤會而與老闆發生爭執。他說，「實際上，早上我們雙方的確發生了分歧，他很生氣，因為我在工作時間上大號。等到我結束當天的工作後，他直接要求我重新找工作，因為8月31日就是我的最後一個工作天。我嚇壞了，不知道為何突然變這樣。」

男子目前已經將上班時間排便遭開除的相關貼文刪除，臉書上僅留下自己遭到無理解僱的貼文。

ET快訊
排隊夯店「顧客全跑光」！　店員嘆：才漲10元
被問「開個價我摸奶」　女星不忍開嗆了！
中南部放颱風假？　彭啟明給答案
專家：一不小心可能「連放2天」颱風假！
快訊／NONO出來了！　2警攙扶上車
快訊／NONO交保！　白衣女64分鐘「籌得50萬」
台灣人最愛手機排行出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際調查：俄占領赫爾松「大量戰俘遭施虐性侵」　醫務員也受害

中國威脅增　金融時報：美擬藉軍事融資軍援台灣

日本兵推台海情勢升級！　智庫：將影響日本GDP達30％

24歲女離家失蹤　警在溪邊找到一袋碎屍「打開發現身體和雙腿」

南韓疫情回升！建議搭大眾運輸「口罩戴回來」　單日確診恐破7萬

開車送兒子上大學　半路驚覺「他不在車上」！全家人停路邊笑翻

蹲廁所太久被炒魷魚！上大號惹毛老闆　下班收解僱通知

選美小姐轉戰AV！　18歲兒子大方認了「有幫忙拍片」

擠爆！紐約市中心驚見「移民沿街打地鋪」　苦等不到收容床位

烏克蘭州長：俄無人機攻擊敖德薩港口糧倉　引發火災

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

阿公將假牙和湯麵混合　吃下後點頭大讚：好吃！

國際調查：俄占領赫爾松「大量戰俘遭施虐性侵」　醫務員也受害

中國威脅增　金融時報：美擬藉軍事融資軍援台灣

日本兵推台海情勢升級！　智庫：將影響日本GDP達30％

24歲女離家失蹤　警在溪邊找到一袋碎屍「打開發現身體和雙腿」

南韓疫情回升！建議搭大眾運輸「口罩戴回來」　單日確診恐破7萬

開車送兒子上大學　半路驚覺「他不在車上」！全家人停路邊笑翻

蹲廁所太久被炒魷魚！上大號惹毛老闆　下班收解僱通知

選美小姐轉戰AV！　18歲兒子大方認了「有幫忙拍片」

擠爆！紐約市中心驚見「移民沿街打地鋪」　苦等不到收容床位

烏克蘭州長：俄無人機攻擊敖德薩港口糧倉　引發火災

越南妹來不及穿衣...基隆警突襲「鐵路街」紅燈區　15賣淫女栽了

黃奎博／國防預算硬撐蔡政府台海政策

「花盆被丟狗大便」她氣炸：哪個王Ｘ蛋！　看完監視器靜默了

爸爸健康不馬虎　奇美醫院「父愛湧現，愛不罕見」父親節活動

PCB業者群移至東南亞設廠　牧德受惠估下半年貢獻營收

國際調查：俄占領赫爾松「大量戰俘遭施虐性侵」　醫務員也受害

竹山鎮12里滅火器全到期　公所更換1900支保障鎮民身家安全

梧桐妹轉大人「曬鼻環自拍」　同框蕭敬騰夫婦甜喊：好愛乾爹乾媽

中國威脅增　金融時報：美擬藉軍事融資軍援台灣

10大夯團領軍「庄頭劇場」巡迴免費看！雲門《十三聲》雲林首登場

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

國際熱門新聞

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

鱷魚叼人體！　哥斯大黎加醉男跌進血盆大口慘死

女度蜜月失蹤　夫調監視器崩潰：人間蒸發

充氣溜滑梯吹到50m高空　父重摔身亡3歲女送醫

卡努襲沖繩「水塔在路上滾」！21萬戶停電

快訊／川普遭控4項罪名　後天首次出庭

伊朗飆51°C熱爆　政府宣布全國放假2天

又一間倒閉！　美今年以來第5間銀行破產

她遭囚14年淪性奴1號　性奴2號遭分屍狠吃

日本週刊大幅報導：絕對要避免台灣有事

尪親她臉頰　女兒1疑問偷吃露餡

日壽司郎「舔瓶案」調解撤訴　高中生免賠

1歲女嬰忘車上熱死　阿嬤8小時後才發現

民調：拜登拚連任再戰川普將是硬仗

更多熱門

相關新聞

電費帳單高達1100萬　泰女嚇壞po文求助

電費帳單高達1100萬　泰女嚇壞po文求助

泰國一名女子日前收到最新的電費帳單，沒想到金額居然高達1178萬泰銖（約台幣1157萬元），她嚇得立刻將帳單po上網求助，有網友猜測，可能是用電量單位出錯，才會導致費用比前一期貴了100多倍。

尪親她臉頰　女兒1疑問偷吃露餡

尪親她臉頰　女兒1疑問偷吃露餡

家暴男「放火燒妻」後逃逸　孩子目睹嚇壞

家暴男「放火燒妻」後逃逸　孩子目睹嚇壞

颱風淹教堂！新郎牽新娘「水中漫步」婚紗泡水

颱風淹教堂！新郎牽新娘「水中漫步」婚紗泡水

即／緬甸軍政府宣布「特赦」翁山蘇姬

即／緬甸軍政府宣布「特赦」翁山蘇姬

關鍵字：

東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

NONO見警搜家「淡定吐1句話」！關鍵證物曝光　

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

快訊／NONO捲性侵風暴！移送北檢不發一語

快訊／今17:30發布陸上警報

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

陳子玄兒「突然失去意識」急送醫！

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

張育成1揮棒　美體育作家搖頭：非大聯盟打者

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面