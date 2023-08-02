蹲廁所太久被炒魷魚！上大號惹毛老闆　下班收解僱通知

▲Edwin Adrin是一名曳引機司機，但才工作不到2個月就遭到老闆解僱。（圖／翻攝自臉書）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名男子上網踢爆，自己遭到公司不當解僱，老闆在沒有警告信的情況下，不說明理由直接將他炒魷魚。而他曾在其他篇貼文中指出，老闆是因為不滿他上班上大號，才會將他解僱，不過目前該篇貼文已經刪除。

根據馬來西亞媒體Kosmo報導，大馬男子Edwin Adrin是一名曳引機司機，他在臉書上控訴，老闆不合理地將他解僱，直接要他重新找新的工作。他寫道，「有人可以跟我解釋這是怎麼一回事嗎？公司無故解僱我，給出1個月的通知期，直接叫我在8月31日離職。」

他直言，「但是根據公司規定，我簽訂的合約是1年，工作期限是從2023年6月12日至2024年6月25日。當我詢問解僱原因時，對方給出的理由根本不充分，甚至沒有提前發給我警告信。」

Edwin Adrin指出，在接到解僱通知前，他的確曾經因為一些誤會而與老闆發生爭執。他說，「實際上，早上我們雙方的確發生了分歧，他很生氣，因為我在工作時間上大號。等到我結束當天的工作後，他直接要求我重新找工作，因為8月31日就是我的最後一個工作天。我嚇壞了，不知道為何突然變這樣。」

男子目前已經將上班時間排便遭開除的相關貼文刪除，臉書上僅留下自己遭到無理解僱的貼文。