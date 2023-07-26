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「豐采520」天坑鑑定報告出爐...2大原因曝　縣府要求建商承擔

▲▼「竹北天坑黃絲帶行動」　5社區住戶吶喊：沒有真相沒有復工。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹縣政府要求建商豐邑公司委託專業單位做事故原因鑑定報告於25日出爐。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北市「豐采520」建案工地旁道路，今年4月27日發生坍塌導致民眾的特斯拉掉入坑中因而報廢，新竹縣政府要求建商豐邑公司委託專業單位進行事故原因鑑定，豐邑公司昨（25日）已提交台中市土木技師公會報告，結論指出原因為道路原路基回填不實、長期土壤流失，以及工地地下室開挖長期抽地下水導致。

豐邑公司委託台中市土木技師公會所做的事故原因鑑定報告，25日下午送交新竹縣工務處，內容經過各項專業評估，報告最後做出兩點結論。第一、因道路路基鬆散，管線施工回填等問題，長期地表水滲入造成土方流失，演變為道路坍塌；第二、「豐采520」建案工地地下室開挖長期抽取地下水，使周邊土壤坍塌，加上開挖解壓，造成破壞面延伸至地面，產生道路坍塌破壞。

縣府表示，尊重鑑定報告的專業內容，要求豐邑公司承擔起其所屬責任，豐邑公司也接受專業鑑定結論，承諾一定扛起該負的責任。縣府要求豐邑公司落實第二階段搶險計畫，工地與周邊道路、鄰房等所有監測持續進行。

針對居民要求豐邑公司委託台北市土木技師公會，進行第二份事故鑑定原因報告，豐邑已依據居民訴求的鑑定項目內容，送交給公會調查，目前持續進行，該公會確定將在8月3日到現場初勘，後續尊重公會鑑定進度，縣府未來將依照兩件報告結果判斷後續處理事宜。而昨天所提出的報告，也將檢送台大學術團隊諮詢意見。

工務處指出，「豐采520」建案工地周邊的莊敬六街、勝利一路、勝利二路，及自強北路等道路，經縣府要求豐邑公司找公正單位持續執行的每十天透地雷達檢測，均無異常，同時感謝竹北市公所協助另委託專業公司完成周邊道路檢測，再度確認道路狀況正常，縣府要求豐邑公司每十天透地雷達持續檢測，並由里長委託專業廠商另做鄰房與道路的全面監測，確保民眾安全。

此次所提出的鑑定報告結論部分，縣府工務處也會同步放在網站豐采520的專區，供市民参閱。

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