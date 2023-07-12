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社會 社會焦點 保障人權

第三方檢測「竹北天坑再增2段地層不穩」　居民無奈：不意外

▲▼竹北市公所委託第三方檢測　「天坑」周邊新增2路地層不穩。（圖／讀者提供）

▲竹北天坑周邊居民說，昨日勝利一路的人行道開挖，又發現新的土壤流失，對上市公所發布的結果，實在很擔心。（圖／讀者提供）
記者陳凱力／新竹報導

「竹北天坑」發生後，竹北市公所自主投入經費承擔檢測行政工作，委託第三方綜合技師團隊-台灣標達工程檢測有限公司針對「豐采520」建案四周道路，進行「表面波」及「透地雷達」2種各具深淺層優勢探測，初步成果報告顯示部分地層速度變化不穩定。竹北市公所第一時間向主管機關新竹縣政府通知報告結果並提出示警，市長鄭朝方表示，後續將持續投入深層地層超低頻透地雷達等檢測，進一步釐清地層狀況。

竹北市公所表示，日前針對竹北市勝利一路、勝利二路、莊敬六街及自強北路施作表面波探測，台灣標達經報告分析試算，自強北路及勝利一路於深度20-25M範圍的地層速度變化較為不穩定，本周將針對該區域施作深層地層超低頻透地雷達檢測，以釐清該處地層狀況。至於淺層部份於勝利二路小範圍地層速度偏低區域，也將採取計畫施作敲擊回音檢測、鑽孔及內視鏡檢測，小範圍開挖確認地層狀況，後續將針對所有安全檢測成果提出說明，以釐清地層現況是否安全。

▲▼竹北市公所委託第三方檢測　「天坑」周邊新增2路地層不穩。（圖／竹北市公所提供）

▲▼竹北市公所委託第三方檢測單位，針對「豐采520」建案四周道路進行「表面波」、「透地雷達」2種各具深淺層優勢探測。（圖／竹北市公所提供，下同）

▲▼竹北市公所委託第三方檢測　「天坑」周邊新增2路地層不穩。（圖／竹北市公所提供）

竹北市公所工務課課長王志文表示，由台灣標達工程檢測有限公司所提報告顯示，目前建案周邊道路部分路段測出地層速度變化不穩定，以竹北市民安全優先考量，勝利一路、勝利二路、莊敬六街由公所道路養護，將維持封閉狀態直到改善至台灣標達檢測之安全標準，至於隸屬縣道的自強北路，養護亦為新竹縣政府權責，則為主管機關縣府進一步評估開放與否。

竹北市長鄭朝方表示，「我們都清楚竹北市民對於第三方公正檢測單位的要求，我們也承擔責任，以二備金支應檢測工程，以符市民期望。竹北市公所收到初步結果報告，旋即敬告道路所有權管轄機關新竹縣政府，並同步提出示警；後續台灣標達工程檢測有限公司也將透過深層透地雷達地層檢測、3D透地雷達檢測、3D光達掃描探測、鑽孔及內視鏡檢測、敲擊回音檢測等輔助驗證，再三確認地層狀況符合檢測之安全基準，將進行道路回填，並報請主管機關新竹縣政府同意後，即開放周邊道路解封，才能保障市民安全，竹北市公所會攜手新竹縣政府持續把關，守住最後一道防線。」

▲▼竹北市公所委託第三方檢測　「天坑」周邊新增2路地層不穩。（圖／竹北市公所提供）

▲▼由公所道路養護的勝利一路、勝利二路、莊敬六街繼續維持封閉，直到改善至安全標準，至於自強北路因為隸屬縣府養護權責，則由縣府評估開放與否。

▲▼竹北市公所委託第三方檢測　「天坑」周邊新增2路地層不穩。（圖／竹北市公所提供）

對於這樣的結果，附近居民已經不感意外了，居民說，還好有市公所做的檢測，這也證實當時他們堅持應增加找台北市土木技師公會做真相相關鑑定的要求是對的，同時也感嘆「真的好無奈」。

▲▼竹北市公所委託第三方檢測　「天坑」周邊新增2路地層不穩。（圖／讀者提供）

▲▼天坑周邊住戶說，看到人行道開挖後又有新的土壤流失，實在很無奈。（圖／讀者提供）

▲▼竹北市公所委託第三方檢測　「天坑」周邊新增2路地層不穩。（圖／讀者提供）

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