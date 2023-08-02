一次集結5種莓果！超商最新「綜合莓霜淇淋」來了　還送限量配料

▲最新綜合莓果霜淇淋來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

Fami!c霜淇淋10歲生日快樂！自2013年首度開賣霜淇淋的「全家超商」，至今已推出百種口味，還有著「被超商耽誤的霜淇淋店」封號，累積超高人氣。為迎接10周年，強勢推出超狂「莓果霜淇淋」口味，一次集結5種莓果製成，搭配日本進口的黑色螺旋餅皮，欠吃又欠拍，8月5日起正式上市。

▲買莓好時光霜淇淋還送限量配料「續菓球」。

▲莓好時光霜淇淋還有胖胖綜合口味選擇。

為歡慶Fami!c霜淇淋10周年，全家打造夏季最受歡迎的水果霜淇淋「莓好時光」，結合了蔓越莓、草莓、覆盆子、櫻桃及黑醋栗製成綜合莓霜淇淋，且是清爽雪酪口感，大口咬下炸出酸甜滋味，罪惡爆表，且這次還特意從日本引進黑色螺旋餅皮搭配，紅黑配色超吸睛，除外也有搭配小農鮮奶霜淇淋的綜合口味選擇，8月5日起正式上市，買還送限量配料「繽菓球」，開放讓消費者任意搭配，把握機會搶嚐鮮。

▲COLD STONE最新「Y2K系列冰淇淋」開吃。

另，COLD STONE近日也有最新「Y2K系列冰淇淋」等吃，首推「萄汽小蜜糖」，選用巨峰葡萄汽水雪貝拌入脆Q蜂蜜蘆薈後，再放上閃亮葡萄晶珠，最後撒上整包懷舊「跳跳糖」點綴，光是視覺效果就讓人少女心大發，再來的「水蜜桃伯爵」則是水蜜桃冰淇淋搭配鮮奶油、伯爵茶餅乾及水蜜桃晶珠的組合，果香十足，即日起至9月21日限時開吃。