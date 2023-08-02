　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

一次集結5種莓果！超商最新「綜合莓霜淇淋」來了　還送限量配料

▲▼全家推出最新莓果霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲最新綜合莓果霜淇淋來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

Fami!c霜淇淋10歲生日快樂！自2013年首度開賣霜淇淋的「全家超商」，至今已推出百種口味，還有著「被超商耽誤的霜淇淋店」封號，累積超高人氣。為迎接10周年，強勢推出超狂「莓果霜淇淋」口味，一次集結5種莓果製成，搭配日本進口的黑色螺旋餅皮，欠吃又欠拍，8月5日起正式上市。

▲▼全家推出最新莓果霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲買莓好時光霜淇淋還送限量配料「續菓球」。

▲▼全家推出最新莓果霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲莓好時光霜淇淋還有胖胖綜合口味選擇。

為歡慶Fami!c霜淇淋10周年，全家打造夏季最受歡迎的水果霜淇淋「莓好時光」，結合了蔓越莓、草莓、覆盆子、櫻桃及黑醋栗製成綜合莓霜淇淋，且是清爽雪酪口感，大口咬下炸出酸甜滋味，罪惡爆表，且這次還特意從日本引進黑色螺旋餅皮搭配，紅黑配色超吸睛，除外也有搭配小農鮮奶霜淇淋的綜合口味選擇，8月5日起正式上市，買還送限量配料「繽菓球」，開放讓消費者任意搭配，把握機會搶嚐鮮。

▲▼COLD STONE推「萄汽小蜜糖」、「水蜜桃伯爵」。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE最新「Y2K系列冰淇淋」開吃。

另，COLD STONE近日也有最新「Y2K系列冰淇淋」等吃，首推「萄汽小蜜糖」，選用巨峰葡萄汽水雪貝拌入脆Q蜂蜜蘆薈後，再放上閃亮葡萄晶珠，最後撒上整包懷舊「跳跳糖」點綴，光是視覺效果就讓人少女心大發，再來的「水蜜桃伯爵」則是水蜜桃冰淇淋搭配鮮奶油、伯爵茶餅乾及水蜜桃晶珠的組合，果香十足，即日起至9月21日限時開吃。

  【你可能也想看】

►大型巨人臉超狂！　「進擊的巨人比薩」今天開賣了
►快訊／全家開出2張千萬發票　中獎名單快看
►麥當勞「5大夯品買1送1」爽吃42天！　大薯、OREO冰炫風都有

ET快訊
快訊／電信業者史上最高！　台灣之星遭罰1600萬
23歲男遭鄰居抓去撞車　「家屬放棄急救」拔管亡！
快訊／台北中正堂旁驚悚墜樓！　男爆頭身亡
快訊／NONO「50萬元交保」！
LIVE／北北基宜警戒！　氣象局最新說明
快訊／17:30發布陸警！　卡努最新路徑出爐
直擊！　AV女優26人集體現身松機
股票淪壁紙！　散戶怒包圍地檢署
YouTube「百萬頻道」影片全不見！　媽媽社團大崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

型男主廚看不出年過半百！早晚一杯保持行動力　收服吳秉承最挑剔的味蕾

一次集結5種莓果！超商最新「綜合莓霜淇淋」來了　還送限量配料

史上最省！超商限時6天「滿222元折22元」　爽吃哈根達斯60元有找

【廣編】eMOVING EZ-R上市限時優惠8／15止　入手價最低7萬有找

機遇之酒！新「醲」感白金龍赤焰金高限量登場

任選買3送2、買10送10！　超商「哈根達斯雪糕／迷你杯」下殺了

暑假玩瘋不想回學校！利百代「Ｑ萌新品」幫孩子重溫爽吃回憶兼乖乖收心

被估少十年壽命董至成驚到失魂！好吃懶作又高糖高鹽　小董自評神豬

【廣編】第20屆「利百代之星繪畫比賽」再創新高　超過9000件參賽作品登場！頒獎典禮精彩舉行

大型巨人臉超狂！　「進擊的巨人比薩」今天開賣了

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

阿公將假牙和湯麵混合　吃下後點頭大讚：好吃！

型男主廚看不出年過半百！早晚一杯保持行動力　收服吳秉承最挑剔的味蕾

一次集結5種莓果！超商最新「綜合莓霜淇淋」來了　還送限量配料

史上最省！超商限時6天「滿222元折22元」　爽吃哈根達斯60元有找

【廣編】eMOVING EZ-R上市限時優惠8／15止　入手價最低7萬有找

機遇之酒！新「醲」感白金龍赤焰金高限量登場

任選買3送2、買10送10！　超商「哈根達斯雪糕／迷你杯」下殺了

暑假玩瘋不想回學校！利百代「Ｑ萌新品」幫孩子重溫爽吃回憶兼乖乖收心

被估少十年壽命董至成驚到失魂！好吃懶作又高糖高鹽　小董自評神豬

【廣編】第20屆「利百代之星繪畫比賽」再創新高　超過9000件參賽作品登場！頒獎典禮精彩舉行

大型巨人臉超狂！　「進擊的巨人比薩」今天開賣了

趙露思《偷偷藏不住》太紅！姐妹作引發選角暴動…傳「她被刷掉」

肯定侯友宜訪日超成功　朱立倫：反觀綠營陷退選「信賴危機」

又是你！港男觀光來台淪車手　1個月2度穿女裝提款被逮

莊瑞雄婉拒戰屏南　賴清德常會嚴肅「這席話」與會者愣住

日本人拍「台灣滷肉飯」教學片！PTT一票傻了：根本爌肉飯

快訊／北投關渡宮中港碼頭驚見浮屍！　初判至少已落水3天

從連通道墜落　中華電信員工倒臥1樓死亡...疑為疾病所苦　

卡努颱風遇年度大潮！　第十河局：淡水河低窪地區慎防淹水

今夏限定！15米巨大「鯊西米」現身高流　蜜柑站長俏皮趴上輕軌站

型男主廚看不出年過半百！早晚一杯保持行動力　收服吳秉承最挑剔的味蕾

孝順汪每天陪阿祖散步　超貼心回望「配合腳步」

消費熱門新聞

超商今天「美式、拿鐵買3送3」！

超商哈根達斯雪糕／迷你杯限時下殺

過敏兒「10大生活考驗」看完讓人懷疑人生！

買1送1！速食店超殺優惠券限時吃

連續2周！超商哈根達斯「買10送10」

新「醲」感白金龍赤焰金高限量登場！

史上最省！超商限時「滿222元折22元」

租車85折！沖繩旅遊必備旅遊護照

好吃懶作又高糖高鹽　被估少十年壽命董至成驚到失魂

超狂「進擊的巨人比薩」今天開賣

超商最新「莓果霜淇淋」來了！

肯德基新推「蔥麻青花椒脆雞」

速食店最新「韓式甜辣炸雞」開吃

eMOVING EZ-R 勁電來襲　限時最低7萬有找

更多熱門

相關新聞

史上最省！超商限時「滿222元折22元」

史上最省！超商限時「滿222元折22元」

進入8月中元普渡採買旺季，就有超商祭出史上最殺「滿222元立折22元、滿888元最高折150元」限時優惠，不管是買咖啡、零食或冰品通通都能折，搭配折扣後哈根達斯下殺60元有找爽吃，肯定要把握機會囤貨。

超商哈根達斯雪糕／迷你杯限時下殺

超商哈根達斯雪糕／迷你杯限時下殺

八方雲集全台逾900家門市開賣牛肉麵

八方雲集全台逾900家門市開賣牛肉麵

最貴套餐破3萬！頂級鍋物旬嚐明開幕

最貴套餐破3萬！頂級鍋物旬嚐明開幕

超可愛「加菲貓手搖杯」來了！

超可愛「加菲貓手搖杯」來了！

關鍵字：

美食情報美食雲超商霜淇淋全家COLD STONE

讀者迴響

熱門新聞

NONO見警搜家「淡定吐1句話」！關鍵證物曝光　

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

陳子玄兒「突然失去意識」急送醫！

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

快訊／NONO捲性侵風暴！移送北檢不發一語

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

張育成1揮棒　美體育作家搖頭：非大聯盟打者

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面