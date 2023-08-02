史上最省！超商限時6天「滿222元折22元」　爽吃哈根達斯60元有找

▲7-11推出史上最殺「中元立折」優惠，會員結帳金額單筆滿222元立折22元、滿888元最高折150元。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

進入8月中元普渡採買旺季，就有超商祭出史上最殺「滿222元立折22元、滿888元最高折150元」限時優惠，不管是買咖啡、零食或冰品通通都能折，搭配折扣後哈根達斯下殺60元有找爽吃，肯定要把握機會囤貨。

7-11全店將在8/8起至8/13止推出「超吉好運拜中元會員立折」活動，這次共有3大優惠，首先，凡購買CITY系列、泡麵、冰品等12大類別指定商品，會員結帳金額單筆滿222元立折22元、滿888元立折100元；推薦使用4大支付工具(icash 2.0、icash Pay、悠遊卡、悠遊付)結帳，單筆支付888元以上再折50元(限量16萬筆)，等同現賺150元。

▲7-11「哈根達斯買10送10」也可搭配「滿888元立折150元」，等於哈根達斯只要60元有找。



7-11表示，像是活動期間購買「哈根達斯全系列買10送10」優惠，雪糕、迷你杯任選，會員搭配4大指定支付工具結帳滿888元立折150元，等於每組現省1440元，換算下來吃哈根達斯只要60元有找，超級划算。

若單筆結帳金額滿888元再送好禮4選1，包含紅蔘飲、濕紙巾、御膳米、衛生紙；不僅如此，7-11還攜手4大宮廟推出放大隨取卡，買711元放大至777元（加碼金66元使用期限至2023/9/30），每款隨取卡皆有合作宮廟香火加持，並附有專屬御守造型卡套。

▲速食店最新激省優惠券開吃。（圖／漢堡王提供，下同）

漢堡王祭出最新「五臟廟優惠券」，一共有4大系列共24種好康等領，其中，必搶超殺「買1送1」，除了有大杯飲料、中薯、中辣薯球、4塊雞塊買1送1外，還有4款漢堡也能爽吃買1送1，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡及西部小華堡。

▲漢堡王「五臟廟優惠券」祭出8大夯品買1送1。

加碼吃個人超省餐，其中，只要79元就能爽吃雙起司牛肉堡+小份辣薯球及中杯可樂，還有百元有找的「3大指定套餐」，如西部小華堡+4塊雞塊及中杯可樂、花生培根牛肉堡+4塊雞塊及中杯可樂，通通划算爆表；除外也有銅板點心、雙人激省餐等任選，即日起10/2限時搶吃，提醒部分指定門市不參與此優惠活動。