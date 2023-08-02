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大陸 大陸焦點 特派現場

上海閣樓月租僅4400元　房仲讚巴掌大「迷你窗」：與心靈溝通

記者林郁婷／綜合報導

上海一名房屋仲介近日推銷2間房屋，位於中環地區，每間月租僅1000元（人民幣，約新台幣4400元），雖然是由閣樓改造，空間很小，但是配備很齊全，不僅有廚房、衛浴設備，還有一個特別的「心靈窗戶」，能與外界交流；影片一出，有網友笑稱「你不說，我還以為那是射擊孔」。

據《農民頻道》報導，這名房仲拍影片介紹，這間房由閣樓改造而成，房間不算很大，但還是有廚房和浴室，另外還各附一台「十八手空調」與小型衣櫃，最特別的是，牆壁上有個能與外界溝通的心靈窗戶，大概與一個巴掌差不多大，可以自由開關，旁邊就是一模一樣的兄弟戶型。

▲▼上海閣樓房內的迷你窗戶。（圖／翻攝自微博／農民頻道）

▲上海閣樓房內的迷你窗戶。（圖／翻攝自微博／農民頻道）

從影片中可以看到，房間擺放一張雙人床和小小的床頭櫃，上方是傾斜的閣樓屋頂，剩下可用的空間就沒剩多少了，還有一個迷你對外窗，不仔細看很容易沒有發現，從窗戶望出去，只能看到一半的大樓和天空，頭太大的人甚至連頭都伸不出去。

不少網友看完爆笑表示，「這個是窗戶？你不說，我還以為那是射擊孔」、「這個我在地道戰裡見過」、「有颱風了就知道這小窗户多省心了」、「房東要不是怕你憋死，也不會開這個窗」、「小偷肯定從窗戶進不來」、「口罩別扔了，做個窗簾吧」、「溝通心靈的窗戶」。

至於是否願意租這間房，部分的人無法接受，「雖然我喜歡這種，覺得很可愛。但一想到我進去，直接就沒法呼吸了」、「住這房子容易憂鬱」、「我這種喜歡透風的住不了，要每天開空調，電費太貴了」、「我都能想像這種屋子有多悶！」

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