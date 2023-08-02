幕後／賴清德過境美「不失分就是得分」　涉外人士評3場合表現最關鍵

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統府今（2日）公布副總統賴清德特使團行程，預計8月12日啟程、8月18日返抵國門，期間除了參加巴拉圭新任總統就職典禮，也將過境美國紐約、舊金山，由於賴正代表民進黨參選任總統，外界關注是否有「赴美面試」的意味。涉外人士分析，賴清德言論會被用放大鏡檢視，照本宣科即可，只要不失分就是得分，需要得分的是侯友宜跟柯文哲。

對於相關行程，涉外人士指出，就是照往例，看還有沒有其他行程跟公開活動，包含僑界、美國智庫、政界以及媒體，循往例這些應該都沒問題，跟過去蔡總統規格相當，上次蔡英文有媒體訪問時間，這次會不會有可以再觀察，既然美方已經公開，參選人表現就很重要，對僑界講的話就特別重要。

涉外人士直言，僑界尤其是很high的場合，講的話就要特別注意，不要有太多即興之作，照本宣科也好，要利用這個時機得分機會不高，但千萬不要失分，賴畢竟有候選人跟副總統的包袱，美方不可能給太多空間，老共不會對柯、侯有太多反應，但會用放大鏡檢視賴，就穩穩當當把行程走完。

涉外人士評估，此次賴清德出訪不太像蔡英文2015年去以黨主席身份，副總統身份畢竟比較慎重，要到華府擦邊球從頭到尾就不可能、也沒必要，不要失分就好，僑界場合是熱鬧同溫層，反而越容易出錯、要特別小心，而且每個人現場都在錄影，別人怎麼喊是他們家的事，千萬不要呼應、跟進。

涉外人士預期，跟美國官員跟國會議員見面一定會有，通常不是公開活動，但大家一定會看到，相關內容通常是轉述，犯錯機會不大，唯一的觀察點是見面的層級，美國國會議員希望副總統賀錦麗跟賴見面，但應該不至於，質跟量的部份可以再觀察。

涉外人士指出，當地有一些重量級的智庫，有這樣的行程就會有演講，就四平八穩完成，QA的部分就要準備一下，這是真槍實彈的考驗，總體來說，只要不失分就是得分，需要得分的是侯友宜跟柯文哲。