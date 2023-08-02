卡努更強了！氣象局估：今17:30發陸警　風雨漸增「整坨紫爆」

▲颱風卡努接近，氣象局發布海上警報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「卡努」持續增強，中央氣象局已發布海上警報，由於未來卡努暴風圈可能觸陸，因此氣象局有機會在今日下午五點半接續發布陸上警報，今日北台灣雨勢越晚越猛，明日降雨最為劇烈，明晚開始西南風增強，連中南部風雨都會增強。

氣象局預報員朱美霖表示，卡努強度略為增強，已達中度颱風上限，暴風範圍280公里，逐漸往西北西移動，未來24小時暴風範圍將涵蓋北台灣近海，今日到周五離台灣最接近。由於暴風圈可能觸陸，因此氣象局有機會在今日下午到晚上發布陸警，最可能的時間點約為下午五點半。

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▲▼颱風卡努持續進逼，今日起風雨漸增。（圖／氣象局）





今日北台灣雨勢會越來越明顯，中南部則以間歇性雨勢為主，中南部山區也會有較大雨勢，東半部位於背風側，因沉降而會高溫。

明日颱風更近，北台灣降雨加劇，尤其北海岸離暴風圈最接近，降雨更明顯，明晚西南風增強，連中南部、澎湖風雨都會增加。周五颱風開始遠離，北台灣降雨緩和，但中南部依然有明顯雨勢。

目前馬祖、北海岸已有三米左右浪高，北部、東半部都會有長浪，今晚馬祖、北部、北海岸、東半部、恆春半島浪高增加，可達二到三米，明日北海岸浪高更高，可達三到四米。另北海岸、東北角、恆春半島、蘭嶼綠島今有九到十級強陣風，高屏沿海也有較強風力。

▲卡努颱風來襲，未來風場變化。（圖／氣象局）