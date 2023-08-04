瘋電影／珍愛硬起來　幫在室宅男小鮮肉轉大人

文／賴賴

瘋言瘋語：

非常懷舊的開場格式，很肥皂劇的風格，輕鬆流暢簡單好看，珍妮佛勞倫斯為了詮釋這個海灘辣姊的狀態，特地把自己曬得很黑，臉部完全沒有偶像氣息，就是個在曝曬過度的海灘生活姊，沒車溜冰全身曝曬過度，非常敬業寫實。

電影很簡單，非常適合OL下班放鬆的愛情喜劇，像是愛情合約的姊弟版，但是過程節奏緊湊，場景繁多，很有誠意的輕鬆喜劇。



片 名：珍愛硬起來

英文片名：No Hard Feelings

類 型：喜劇

上映日期：2023-07-28

片 長：01時43分

導演： 吉恩斯普尼斯基(Gene Stupnitsky)

演員： 珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence) 、 娜塔莉莉莫瑞里斯(Natalie Morales) 、 艾邦摩斯貝克許(Ebon Moss-Bachrach) 、 安德魯巴特費爾德曼(Andrew Barth Feldman) 、 馬修柏德瑞克(Matthew Broderick)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：索尼影業



劇情大綱

由珍妮佛勞倫斯飾演的麥蒂，為了保住她從小長大的房子，找到一則耐人尋味的徵人啟事。一對有錢的恐龍家長，希望能在內向的兒子波西上大學前，找到人來與他「約會」。出乎意料之外，麥蒂發現令人尷尬的波西，其實不是那麼簡單就能「搞定」的。

▲愛子心切找來女主幫忙兒子開苞開竅。

▲浪姊隨性的一夜情惹毛男友。

▲考上普林斯頓的男主，被照顧得太細微而少了自立的社交能力。

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