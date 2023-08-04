　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／珍愛硬起來　幫在室宅男小鮮肉轉大人

文／賴賴

▲▼珍愛硬起來。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

非常懷舊的開場格式，很肥皂劇的風格，輕鬆流暢簡單好看，珍妮佛勞倫斯為了詮釋這個海灘辣姊的狀態，特地把自己曬得很黑，臉部完全沒有偶像氣息，就是個在曝曬過度的海灘生活姊，沒車溜冰全身曝曬過度，非常敬業寫實。

電影很簡單，非常適合OL下班放鬆的愛情喜劇，像是愛情合約的姊弟版，但是過程節奏緊湊，場景繁多，很有誠意的輕鬆喜劇。


片　　名：珍愛硬起來
英文片名：No Hard Feelings
類　　型：喜劇
上映日期：2023-07-28
片　　長：01時43分
導演： 吉恩斯普尼斯基(Gene Stupnitsky)
演員： 珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence) 、 娜塔莉莉莫瑞里斯(Natalie Morales) 、 艾邦摩斯貝克許(Ebon Moss-Bachrach) 、 安德魯巴特費爾德曼(Andrew Barth Feldman) 、 馬修柏德瑞克(Matthew Broderick)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：索尼影業


劇情大綱

由珍妮佛勞倫斯飾演的麥蒂，為了保住她從小長大的房子，找到一則耐人尋味的徵人啟事。一對有錢的恐龍家長，希望能在內向的兒子波西上大學前，找到人來與他「約會」。出乎意料之外，麥蒂發現令人尷尬的波西，其實不是那麼簡單就能「搞定」的。

▲▼珍愛硬起來。（圖／yahoo）

▲愛子心切找來女主幫忙兒子開苞開竅。

▲▼珍愛硬起來。（圖／yahoo）

▲浪姊隨性的一夜情惹毛男友。

▲▼珍愛硬起來。（圖／yahoo）

▲考上普林斯頓的男主，被照顧得太細微而少了自立的社交能力。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
手搖飲人潮炸裂！老闆娘嚇到「鞠躬道歉」
洪水灌進溫泉飯店！　清境農場驚現瀑布
女兒太早拋棄繼承！　爸爸遺產200萬全沒了
超大豪雨狂炸1地「紫爆」！　颱風尾橫掃12縣市
NONO主持棒遭拔！　楊繡惠揭內幕「老婆情何以堪」
下周又有新颱風？　氣象局解答

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／珍愛硬起來　幫在室宅男小鮮肉轉大人

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

卡努「暴風圈午後觸陸」　大台北持續降雨範圍廣

卡努颱風襲沖繩至少2死　20萬戶停電、機場全關閉

今明風雨最劇！卡努挾西南風「降雨往南延伸」　中南部防大雨

馬祖海灘大量保麗龍　堆積惡臭！竟是從陸漂來

預防撞人、便宜不怕弄丟　日本人愛用透明傘４原因

瘋電影／珍愛硬起來　幫在室宅男小鮮肉轉大人

蘋果Q3財報優預期！服務部門報喜 惟iPhone銷售下滑

台大與伊利諾大學系統簽署合作備忘錄　穩固台美學術合作

驚見新婚尪與弟弟「有一手」！她翻結婚照哭了：原來我是局外人

都放不到颱風假！　他疑惑「台中宜居嗎？」專家給答案

高鐵國旅聯票最低68折！還有哈根達斯買一送一、吃得到必比登美食

老公太愛晚上加班　妻調監視器見「雙人交疊8次」氣炸

快訊／國3北向18.1k路樹倒塌！隧道口遭堵住　車流回堵7公里

陸劇「打擊注水劇」爆2禁令！單集時長不超過45分…長劇拆2季慘了

快訊／國道1號南向台北圓山段事故！　特斯拉追撞前車佔1線道

佳世達7月營收月減16%　醫療事業則較去年成長

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

名家熱門新聞

幫在室宅男小鮮肉轉大人

繼承財閥遺產需要拿心臟交換

原子彈之父的現世報

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

小生：3招判斷男人對妳超有意思

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

AV女優戰50個拿18萬比妓女便宜

超市火鍋肉片變出5道美味料理

Whereis足跡／由布院?湯布院?

女人的心聲

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

史上最強的一輛車

更多熱門

相關新聞

繼承財閥遺產需要拿心臟交換

繼承財閥遺產需要拿心臟交換

拳擊手馬可（姜太䝬 飾）輾轉於菲律賓各個非法競技場，與生病的母親相依為命。為了籌措母親的手術費，馬可決定前往韓國尋找從未見過面的生父，沒想到路途中卻遇上神祕男子「貴公子」（金宣虎 飾）的追擊。除了貴公子，還有富二代韓理事（金剛于 飾），以及在韓國與馬可重逢的神祕女子允珠（高雅羅 飾）。各有目的的他們接連現身，在無法預測的混亂與瘋狂中，馬可即將揭開令人衝擊的真相……

學習無我之道放下執著來恆順眾生

學習無我之道放下執著來恆順眾生

原子彈之父的現世報

原子彈之父的現世報

靈鷲山嘉義新講堂歡喜動工

靈鷲山嘉義新講堂歡喜動工

女人的心聲

女人的心聲

關鍵字：

瘋電影珍愛硬起來賴賴珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)娜塔莉莉莫瑞里斯(Natalie Morales)

讀者迴響

熱門新聞

老高老婆「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

黃嘉千友出面爆「夏克立根本超有錢」！

卡努來襲！全台明颱風假懶人包一次看

MAKIYO8男來追秀33E好身材

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

永康停車場驚見「上萬隻孑孓」遭重罰

母殺2子輕生！友人曝「發爐4天」路邊看到2小孩

資深女星「乳癌復發」輕生獲救！

快訊／卡努陸警解除！　13縣市炸大豪雨

「大眼卡努」快不行了！　天氣粉專：當個颱風好難

卡努鬼打牆　豪大雨轟台2天

世大運女選手「驚爆走後門」！體育部長認了：她沒比賽過

卡努走歪！　1地區恐大豪雨

更多

最夯影音

更多
好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤
和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面