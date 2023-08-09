瘋電影／暗湧情事　婚姻對象是要找你愛的還是愛你的

文／賴賴

瘋言瘋語：

濱口龍介導演的處女座，果然不同凡響，雖然有著《台北物語》陽春陳設，以及以真實環境來安排的每個場景，但是內涵豐富，以『暴力』為出發點的議題，透過女老師的周遭環境及自身感情來傳達，生命中暴力無時無刻的存在，而如何應對是每個人的生命課題。

學生霸凌的暴力是最簡單直接清楚的，一個自殺的學生被全班霸凌，老師講解著當暴力出現時該如何反應，同學們都是以暴制暴或是屈服兩者，老師不認同以暴制暴，而是寬恕他才是真正解決暴力的手段，於是自殺的同學被認為是對自己暴力寬恕了全班，老師啞口無言卻不知如何應對。

老師論及婚嫁的男友有外遇，對於崇尚自由的浪女感受到特別有魅力，於是幾位好友思辯探索浪女的感情觀，而粗暴的已婚男為了證明自己的判斷，他說浪女不需要說一大堆形而上的柏拉圖精神幻想，他只需要暴力侵犯即可，瞬間將女人拉進廁所而得證。

簡單深刻且張力十足，電影流暢好看，難得這種B級製作質感，卻帶出深邃內涵，一鳴驚人的佳作。

片 名：暗湧情事

英文片名：Passion

類 型：劇情

上映日期：2023-07-07

片 長：01時55分

導 演： 濱口竜介(Hamaguchi Ryusuke)

演 員： 河井青葉 、 占部房子 、 岡本龍汰 、 澀川清彥(Shibukawa Kiyohiko) 、 岡部尚

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：東昊



劇情大綱

五位好友、十年的友情、難解的三角戀情，寂寞的都會男女，難以預料的結局......

在久違的聚餐中，一對戀人向眾人宣佈了結婚的喜訊。然而這群看似無話不說的老友們，卻有著錯綜複雜的關係，即將成婚的情侶沒有想像中幸福，單戀多年的男子滿腹委屈，自命專情的人夫遊走在出軌邊緣，看似灑脫的女孩其實一直深陷在苦戀中。角色們坦率地吐露內心真實想法，促使觀眾重新思考自己的價值觀和人際關係，導演濱口竜介最具風格的對白辯析與只有電影才能表現出的美麗影像相遇，成為了一部閃耀著不凡光芒的傑出首部電影。

【關於電影】

「濱口竜介的劇本是一首自我揭示的絢麗詠嘆調，呈現了豐富又充滿戲劇性的對峙；一連串緊迫的特寫和讓人激動的全景鏡頭構成了他引人注目的視覺美學，冷靜而果斷的演員們不僅填滿了大銀幕，也填滿了整座城市。」– 〈The New Yorker〉

來自當今頂尖電影導演之一的濱口竜介，令人驚嘆的首部作品。《暗湧情事》是濱口竜介在東京藝術大學的畢業作品，更為他日後享譽國際的電影作品奠定了基礎。此時，29歲的濱口已開始探索當代疏離感和無法實現的慾望等主題，並開始啟用了與演員占部房子等人的長久合作（在他之後的作品中，皆可陸續看到他們身影）。

《暗湧情事》豐富而細膩地解剖21世紀關係的源頭，在一場又一場的對話中，情感猶疑未定的都會男女，宛如卡薩維蒂的《面孔》，不斷用繁複的言語互相試探、交鋒，濱口將這些角色的反省和關係瓦解注入了充滿情感的清晰度，每個部分都將劇情推往令人驚訝的方向發展，最終更以震撼的結局達到故事高潮。

正如電影片名所示，激情可以暗示感情、憤怒或甚至痛苦。《暗湧情事》將極端情緒的交流視為暴力循環的一種變體，人們似乎無處可逃，電影更將特定關係的討論，逐漸轉移到群體層面的複雜沉思，傷害和寬恕的一體兩面，從來不是那麼簡單。

此時，設施內正為了啟動系統而進行各種準備，卻發生了女工程師慘遭黑暗組織誘拐事件！而她所持有的紀錄著某個重要情報的USB也不幸落入黑暗組織手中。深海中發出令人顫慄的金屬摩擦聲。而在八丈島過夜的灰原身旁也出現了黑影，悄悄逐步接近⋯

▲漂亮數學女老師宣布要和花花公子男友訂婚，同桌立刻有一女感動而哭飄走。

▲運用許多生活中的場景來討論對愛情的觀點。

▲女老師的母親不喜歡這個男的，除了長得帥一無是處。

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