卡努變肥拚中颱上限！「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警　灌雨半台灣

▲卡努接近台灣時將達中颱上限強度。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者許力方／台北報導

6號中度颱風「卡努」（Khanun）持續逼近，中央氣象局今晚8時30分針對台灣北部海面及東北近海發布首發「海上颱風警報」，預報員徐仲毅表示，卡努預估在3日（周四）緩慢接近，4日（周五）北轉、5日（周六）遠離，3至4日最接近台灣，影響明顯，且遠離後仍要提防西南風影響，其北轉位置、時間、距離台灣遠近都決定影響台灣天氣的程度。

徐仲毅指出，卡努今晚距離台北來到約650公里海面上，未來將持續朝台灣東北方近海移動，目前強度維持中颱，但未來前進過程還有增強機會，暴風半徑在24小時內將接觸北部、東北部近海，氣象局已經發布「海上警報」。

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根據氣象局觀測，中颱卡努今晚8時的中心位在台北東方約650公里海面上，加速以時速12公里速度，向西北西轉西進行，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級暴風半徑280公里，10級暴風半徑稍微擴大至100公里。

▼卡努海警發布，不排除發布陸警。（圖／中央氣象局）



整體走向來說，徐仲毅說，卡努初期將以偏西北西方向，往台灣東北外海移動，3日緩慢接近、4日北轉、5日遠離，3至4日最接近台灣，影響最為明顯，遠離後仍有西南風影響。因卡努路徑預測上暴風圈70%潛勢範圍大，代表預報不確定性大，其北轉位置、時間以及距離台灣遠近，將決定颱風影響程度，若路徑再往西偏或暴風半徑擴大，也有機會發布陸上警報。

受颱風環流影響，北台灣已經出現斷續降雨，且雨勢明顯，今晚開始，預計北海岸、大台北山區將出現大雨，明天持續受颱風外圍環流影響，北台灣雨勢更明顯，中南部降雨也增加，整天都有局部短暫雨。

徐仲毅表示，颱風3至4日最接近台灣，整個西半部地區都將有明顯降雨，特別是北部地區、中南部山區預估有局部大雨發生，東半部影響相對少，到了5日之後，颱風遠離轉吹偏西南風，中南部多雨，其它地區也有午後雷陣雨。

根據氣象局觀測，卡努目前為中度颱風，其所處環境條件有利其發展，短期內強度仍有稍增強的趨勢，預估接近台灣北部外海時，強度以中度颱風上限的機率最高。其暴風圈西南象限較小約260公里，其餘象限約280公里，7級風暴風半徑平均約為280公里。因為此颱風外圍環流較為寬廣，對流發展也相當旺盛。