探索元宇宙心體驗　雲林縣警局少年隊攜手少輔會攜辦理成長營

▲雲林縣警察局少年隊與本縣少年輔導委員會，共同辦理「青少年實境體驗暨犯罪預防宣導成長營」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因少年事件處理法之修正，今年7月1日起實施「行政輔導先行」制度曝險少年交由少年輔導委員會全責協助，全力將其導入正軌。為減低少年們觸法風險，協助回歸正常生活，雲林縣警察局少年隊與雲林縣少年輔導委員會共同辦理「青少年實境（AR、VR）體驗暨犯罪預防宣導成長營」活動。

雲林縣警局說明，成長營活動結合近年新穎且廣為運用的虛擬實境（AR、VR）趨勢，擺脫過去傳統化之宣教，邀請轄內青年學子參與，使「反毒、反詐、反性剝削」等犯罪預防觀念紮根，增強學子們對各類犯罪危害的認識，以及建立正確的認知，除能達到培養青少年之正當休閒活動外，亦提升其自我價值感，達預防重於治療之效。

雲林縣警察局少年隊隊長曾智揚表示，藉由少年對於實境體驗的熱愛，攜手少輔會拉近與少年的距離，並運用健康、有趣的犯罪預防宣導活動，建立少年犯罪預防意識，打造正面積極的生活態度。最後期許少年們與本局共同響應「反毒品、反詐騙、反性剝削、勿加入不良組織、勿入不當場所、預防偏差行為」，一起向犯罪說不。

▲雲林縣警察局少年隊與本縣少年輔導委員會，共同辦理「青少年實境體驗暨犯罪預防宣導成長營」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）