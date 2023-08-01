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南韓獲1400億大訂單！澳洲簽下129輛「赤背蛛」步兵戰車

▲▼AS21「赤背蛛」（Redback）步兵戰鬥車。（圖／翻攝韓華官網）

▲AS21「赤背蛛」步兵戰鬥車。（圖／翻攝韓華航太官網）

記者黃聖庭／編譯

澳洲與韓國最大的國防公司韓華航太（Hanwha Aerospace）簽下高達70億澳元（約1440億台幣）合約，打造129輛AS21「赤背蛛」（Redback）步兵戰鬥車，預計2028年完成交付。

根據《路透社》報導，澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）表示，這項交易是澳洲陸軍歷史上最大的項目之一，價值將在50億至70億澳元之間；這些最先進的車輛將配備最新一代的裝甲、火炮和導彈，為士兵在近距離戰鬥中提供所需的保護、機動性和火力。

新步兵戰車將在澳洲維多利亞州的韓華工廠製造，並取代自1964年開始服役的M113裝甲運輸車，預估2027年初交付第一輛，並在隔年交付所有車輛。韓華表示，這項交易將進一步增強澳洲和韓國之間的關係，對國防和經濟合作具有重大影響。

AS21「赤背蛛」步兵戰鬥車能搭載11人，最高時速65公里，續航距離600公里；主武器使用T2000砲塔，搭載1門30毫米Mk44鏈砲、2枚反坦克導彈；副武器白朗寧M2重機槍、7.62mm機槍，另外還有2座4聯裝發射器，能搭載8枚76毫米多功能煙霧彈。裝甲防禦則有第6等級的防彈能力、第4等級的反坦克地雷防護能力。

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