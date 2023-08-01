「飛大阪機票0元」今起開搶！泰越捷航空9／23啟航限時促銷

▲泰越捷航空將推出台北－大阪航線，再推出開航促銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者李宜秦／台北報導

泰越捷航空將推出台北－大阪航線，今起推出開航促銷，提供台北－大阪0元特惠票價，促銷機票可於2023年8月1日至8月15日在vietjetair.com預訂，旅行期限為2023年9月27日至2024年3月30日。

泰越捷航空台北－大阪航線9/23起正式營運，初期每周飛行四航班，包括每周一、三、五、日，目前推出0元特惠機票，促銷機票可在 Thai Vietjet 網站 vietjetair.com 以及所有其他銷售購買。

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泰國越捷航空每天運營兩趟從臺北飛往曼谷（素萬那普）的航班。該航空公司還將增加額外的班次，自2023年9月27日起每周一、三、五和日運營。

此外，該航空公司還推出了“Sky ConX”轉機服務，提供廣泛的航班服務通過曼谷素萬那普基地的航班連接，使旅客能夠從臺北前往曼谷，並無縫轉接至泰國國內各個目的地。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）