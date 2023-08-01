快訊／挨告後首現身！大牙受訪淚崩「我會加油」：我不是一個人

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

藝人大牙（周宜霈）6月間在個人社群網站上發文控訴黑人陳建州性騷擾，遭提告求償1千萬元，而後對方又撤回民事訴訟，改提告刑事誹謗，讓她承受莫大壓力。她1日要赴台中出席活動，為爆料黑人性騷後的首度公開露面，於上午11時30分受訪。她受訪時忍不住淚崩，表示自己會加油。

▲大牙現身受訪，提及性騷擾事件忍不住哭了。（圖／記者游瓊華攝，下同）

而這場活動也是大牙在黑人改提告刑事誹謗後，首度公開露面，她透露，「其實做這個決定，對我來說壓力是滿大的，但是我也是藉了很多人的勇敢，所以願意站出來，所以希望大家可以繼續關注，不要讓事件沉下去」。

大牙表示，「我一開始藉著大家的勇敢站出來講，也沒想過會變成今天這樣，我也覺得，這是我的事，所以後續的問題也會跟律師處理好」。

面對媒體提問，面對排山倒海而來的壓力，是否覺得很無助，大牙哽咽表示，「當然當然，今天換作是你，你不會嗎？」但她話鋒一轉，樂觀表示，「我會加油」。

她更分享一個參加活動前的小故事，提到今天很可愛，她坐高鐵下台中，去高鐵站上廁所排隊時，突然聽到一個聲音，對她氣音說著加油，她原以為是來自靈異界的聲音，一轉頭才發現，一個排隊的女生對著她喊加油。她直言，「當下心裡很溫暖，我相信我不是一個人，所有的受害者也不是一個人。」

MeToo事件5月間在台灣延燒，大牙6月27日PO出長文爆料，2012年7月18日她險些遭黑人陳建州硬上，遭黑人、范范夫妻於6月28日發出聲明，表示向大牙提告求償1千萬元，並要求在臉書上刊登道歉啟事，但7月24日夫妻倆又撤回民事訴訟，改對大牙提告刑事誹謗告訴，再度引發網路熱議。

雖然雙方糾紛仍未落幕， 但大牙仍積極維持正常生活，她7月28日PO文透露，1日將展開新工作，要赴台中出席小蔡電器旗艦店的開幕活動，並擔任一日店長，並樂觀喊，「每天都有值得讓心情很好的事發生，相信宇宙的力量，I’m awesome」。