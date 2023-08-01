高鐵廁所排隊…大牙聽見氣音喊「加油」　轉頭一看暖哭她

記者游瓊華、黃資真／台中報導

藝人大牙（周宜霈）6月間在個人社群網站上發文控訴黑人陳建州性騷擾，遭提告求償1千萬元，而後對方又撤回民事訴訟，改提告刑事誹謗，讓她承受莫大壓力。今（1）日她在風波爆發後首度露面出席活動，受訪時分享她在高鐵站上廁所時，遇到排隊的女生低聲對她說「加油」，令她十分暖心。

▲大牙出席小蔡電器旗艦店的開幕活動，受訪過程中落淚。（圖／記者游瓊華攝，下同）



原本在活動開幕露出甜美笑容的大牙，受訪時仍忍不住情緒潰堤，她表示這段時間自己面對的確很無助，但會繼續加油面對一切。

接著，大牙分享她在活動前遇到一個可愛的小插曲，下高鐵後她到站內廁所排隊時，突然有個氣音說「加油」，頓時讓她嚇到，回頭一看才發現是後方也在排隊的女生，「當下心裡很溫暖，所以我相信我不是一個人，所有的受害者不是一個人。」

MeToo事件5月間在台灣延燒，大牙6月27日PO出長文爆料，2012年7月18日她險些遭黑人陳建州硬上，遭黑人、范范夫妻於6月28日發出聲明，表示向大牙提告求償1千萬元，並要求在臉書上刊登道歉啟事，但7月24日夫妻倆又撤回民事訴訟，改對大牙提告刑事誹謗告訴，再度引發網路熱議。

雖然雙方糾紛仍未落幕， 但大牙仍積極維持正常生活，她7月28日PO文透露，1日將展開新工作，要赴台中出席小蔡電器旗艦店的開幕活動，並擔任一日店長，並樂觀喊，「每天都有值得讓心情很好的事發生，相信宇宙的力量，I’m awesome。」