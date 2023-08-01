名牌哥耍狠砸銀樓超尷尬！強化玻璃打不破　陸上頭等艙還被拖吊

記者許權毅／台中報導

台中市29歲陳姓男子昨（7月31）日到逢甲商圈一間銀樓購物，認為店家態度不好，下午再度開著要價400萬左右的凌志豪華休旅車前往，持球棒猛砸櫃檯，但銀樓均是使用強化玻璃，幾乎無受損，僅有少量物品遭破壞。警方到場後，陳男不配合，還稱違停的車輛「沒帶鑰匙」，當場被警方拖走，並依照恐嚇、毀損送辦。

▲台中一名陳男不滿銀樓服務態度，昨日持鋁棒砸店，卻因店家都是使用強化玻璃，砸不壞，警方到場後將他逮捕，豪車也被拖吊。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



陳姓男子昨天前往西屯區福星路、逢甲商圈的一間銀樓消費，認為店家態度差，同日13時許，他開著凌志LM300h，載著一名何男以及女子前往，拿出鋁棒攻擊店面，還嗆要幫店家「重新裝潢」，將裡頭弄得一團亂。

店員嚇得趕緊報案，員警到場後，發現何男與女子均在勸阻，並未介入。但陳男拒不配合，員警要他將車輛熄火，陳還稱車輛不是自己開的、沒鑰匙等語，員警立刻開單，並且請拖吊車前來處理，將陳男帶回派出所，全案訊後依毀損、恐嚇罪嫌移送台中地檢署偵辦。

陳男身上所穿的衣服為知名精品，單件T恤就要價2至3萬元，包包也是知名運動品牌，愛車是要價約400萬、有「陸上頭等艙」之稱的凌志LM300h，如今卻為了一時情緒失控，遭警方逮捕送辦。

第六分局長賈立民表示，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。