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民眾黨「投白投右」踩雷下架　時力：國際宣傳災難別推給小編

▲▼民眾黨英文官網惹議，賴香伶幫護航。（圖／翻攝網站）

▲民眾黨英文官網惹議。（圖／翻攝自民眾黨英文網站）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨英文官網最近被發現寫著「Vote White Vote Right」，隱含「投給白人，投給右派」的意涵，引發批評後下架。對此，時代力量發言人余佳蒨今（31日）表示，台灣外交處境艱困，政黨要有對國際釋出正確訊息的責任感，不應輕率碰觸禁忌，更不應卸責小編。

余佳蒨指出，民眾黨英文官網以「Vote White Vote Right」作為標語，觸犯歐美「投給白人，投給極右」的政治禁忌而遭抨擊後，立委賴香伶出面辯護時還tag美國前總統川普，將失言升級成外交災難，民眾黨發言人出面滅火時卻稱兩者都是「小編疏失」。

余佳蒨表示，「White」、「Right」在民主國家有很明確的政治意涵，尤其「vote white」觸及「白人至上」的政治禁忌，稍有國際觀的政治工作者都很清楚，難以想像台灣竟會有主要政黨及其黨籍立委毫無察覺，甚至為了自我辯護，將戰火引致川普身上，輕率程度令人難以置信。

余佳蒨表示，台灣艱困的國際處境近年逐漸露出曙光，當各國都讚揚台灣的民主成就時，所有政黨都應該更有意識地展現民主高度，若有失言就應儘速更正，而非不斷硬拗，甚至試圖引戰成外交風波。她呼籲，民眾黨應勇於扛責，誠懇面對問題，而非如發言人所稱，把責任都推給民眾黨小編和賴香伶小編了事，有失政黨應有的專業和擔當。

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