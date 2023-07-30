窮夫妻19萬賤賣2歲女兒抵房租！8歲長女慘遭房東性侵

▲台中夫婦欠房東房租，竟將小女兒賣給房東抵債。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台中報導

這款父母！阿方（化名）與妻子小慧（化名）育有3名年幼女兒，因家境貧窮，有困難時便向鄰居兼房東的何姓男子借錢。某次小慧發現8歲的大女兒頸部有吻痕，詢問之下才知何男在幫忙照顧女兒時，趁機對她性侵害；另外，阿方因先後向何男借款16萬元，無力償還借款，竟以19萬元的代價將2歲的小女兒賣給何男，淨賺3萬元。全案由台中高分院陸續審結，販賣人口部分，阿方、小慧和何男都處2年7月徒刑，另何男性侵害犯行，則合併處8年2月徒刑。

檢察官查出，36歲的阿方平時打零工，妻子小慧則為家庭代工，育有3個女兒分別為8歲、3歲、2歲，阿方因家境貧窮，前年起陸續向房東何男（36歲，有毒品前科）借錢繳房租，買年幼女兒的奶粉、尿布，還將女兒託何男照顧。

起訴書指出，阿方夫婦常請託何男照顧女兒，何男以阿方家空間不足，以致大女兒小梅(化名)須躺在地板上睡為由，要大女兒至他的租屋處同睡，於2020年2月初猥褻大女兒；同月15日，何男趁阿方夫婦前往台北，在他的租屋處對大女兒性侵得逞；次月4日，再次猥褻得逞。

某次大女兒上學時，小慧發現她頸部有吻痕，一問之下才知女兒遭性侵害，憤而報警。何男到案時辯稱，「我只是單純幫小梅洗澡，因小梅說要玩吸血鬼遊戲，我親吻她頸部才留下吻痕。」

對此，檢察官不採信，依加重強制性交、加重強制猥褻罪起訴何男，並移送台中地院審理。此外，檢察官還查出，阿方夫婦自2019年6、7月間起，也將小女兒（2019年2月生）交給何男照顧，期間先後向何借款16萬元，支付房租等生活費用。

不過後來阿方無力償還借款，又何男有意收養小女兒，雙方卻不熟悉合法收養程序，2019年8、9月間，阿方夫婦以19萬元，將小女兒賣給何男，藉以抵債，何再以每月分期付款6000元的方式，共貼補3萬元差額給阿方，並於2020年3月5日付清。

至2020年3月11日，何男因無法辦理相關法律程序，也無法帶小女兒打預防針，委託不知情的張姓友人將小女兒帶到台中市某區公所尋求協助，經區公所人員通知警方到場處理，查出阿方夫妻賣女兒給何，查扣合約書及分期付款單據等物。

全案由台中高分院陸續審結，阿方夫婦和何男販買賣人口犯行部分，各處2年7月徒刑，另何男性侵、猥褻大女兒，則合併處8年2月徒刑。全案還可上訴。