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強化提升員警體能運動能量　永康警建置健身館2.0升級版

▲永康地區企業界協助捐贈永康分局運動設備提升到2.0版，更附帶教練課程8堂給永康員警，員警直呼有感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲永康地區企業界協助捐贈永康分局運動設備提升到2.0版，更附帶教練課程8堂給永康員警，員警直呼有感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續感謝員警平日維護治安辛勞，增強員警體能與體魄，提供員警多元訓練優質環境，由永康地區企業界協助捐贈永康分局運動設備提升到2.0版，該設備換算總重量就高達500公斤，看起來相當有份量，更附帶教練課程8堂給永康員警，員警直呼有感！

▲永康地區企業界協助捐贈永康分局運動設備提升到2.0版，更附帶教練課程8堂給永康員警，員警直呼有感。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲永康地區企業界協助捐贈永康分局運動設備提升到2.0版，更附帶教練課程8堂給永康員警，員警直呼有感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

該建置係由永康警友辦事處副主任蔡明進董事長與川鋼工業鄭念亞總經理，致贈一系列專業重量訓練健身器材與訓練課程，並在31日下午舉行永康運動設備2,0啟用儀式，由永康分局長甘炎民頒發感謝狀，感謝蔡明進董事長用行動支持警察，重視員警健康安全，另感謝川鋼工業鄭念亞總經理提供專業重量訓練課程。

▲永康地區企業界協助捐贈永康分局運動設備提升到2.0版，更附帶教練課程8堂給永康員警，員警直呼有感。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲永康地區企業界協助捐贈永康分局運動設備提升到2.0版，更附帶教練課程8堂給永康員警，員警直呼有感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡明進董事長表示，警察工作時間相當長，常處於高壓高風險工作環境，行政工作上的協助更是包羅萬象，諸如疫情防疫、颱風防災及近期協助病媒蚊藥劑噴灑安全維護等，身心承受無數壓力與突發狀況，因此希望藉由提升員警運動環境，讓警察人員在訓練可以更加多元，勤於時刻能夠有專屬的空間流汗紓壓。

▲永康地區企業界協助捐贈永康分局運動設備提升到2.0版，更附帶教練課程8堂給永康員警，員警直呼有感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康區位處台南核心地理位置，交通、治安比起其他地區更具挑戰性，員警所面臨狀況與壓力也相對大，為順應社會快速前進步伐，警察透過各項訓練與準備來應對突發事件，得知員警為自我精進，自費添購健身器材，營造單位健康運動文化，永康分局因此啟動永保安康健身館升級2.0計畫，從規劃、採購到建置過程，結合訓練多元性與員警意見需求，採購「專業等級自由重量訓練」器材套組，1次增加了500多公斤的訓練重量，永康員警聽聞健身設備將更加完善，每個人迫不期待，就連分局常訓教官也躍躍欲試體驗新設備的魅力。

▲永康地區企業界協助捐贈永康分局運動設備提升到2.0版，更附帶教練課程8堂給永康員警，員警直呼有感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康分局長甘炎民表示感謝蔡明進董事長用行動展現對警察的支持，所謂「工欲善其事、必先利其器」，期待透過健康運動環境的優質化，來激勵永康團隊士氣，用更好的體魄打擊犯罪、用更好的態度為民服務。

▲永康地區企業界協助捐贈永康分局運動設備提升到2.0版，更附帶教練課程8堂給永康員警，員警直呼有感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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