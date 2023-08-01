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卡努路徑「各國超級電腦大亂鬥」　網驚：納莉2.0？

▲▼2001年納莉、2009年芭瑪、2012年天秤路徑圖。（圖／氣象局提供）

▲2001年的納莉颱風路徑。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專表示，卡努颱風讓各國超級電腦為之瘋狂，後期預測路徑大亂鬥。對此，許多網友驚呼，「會不會是納莉2.0 」、「納莉颱風也是這樣轉來轉去，後來直接穿過台灣。」而2001年重創台灣的納莉颱風，則被中央氣象局並列為「四大怪颱」。

「觀氣象看天氣」臉書分享各國電腦模式模擬路徑指出，「有先往西→再轉東→再轉北的」，「有先往西→再轉東→再轉北→再轉西的」，「有先往西→再轉東→再轉南→再轉北的」。

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（圖／翻攝typhoon2000）

▲▼最近2報的各國電腦模式模擬，下圖為最新一報，可見預測非常分歧。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

（圖／typhoon2000）

「觀氣象看天氣」說，卡努颱風讓各國超級電腦為之瘋狂，後期預測路徑大亂鬥，有如此混亂、差異的預測還真的少見，可見後期導引氣流不明確，路徑就充滿不確定性。

許多網友則留言，「怕到時候滯留，然後不知道到底怎麼走，當初納莉就是這麼開始的」、「會不會是納莉2.0 」、「納莉颱風也是這樣轉來轉去，後來直接穿過台灣」、「很像納莉，也在琉球西方海域亂鬥了一陣子，最後竟然往南下來重創北台，希望不要。」

2001年的納莉颱風由於多次增強、減弱，且路徑怪異、滯台時間超長，被氣象局與1986年韋恩颱風、1991年耐特颱風、2012年天秤颱風並列為「四大怪颱」。納莉颱風創下各種紀錄，包括刷新全台多處24小時最大降雨量、石門水庫持續洩洪15天，而登陸至出海長達49小時，也成為台灣氣象史上颱風中心滯留陸地最久的颱風。

由於納莉停留時間過久，及其貫穿的特殊路徑所致，造成北台灣嚴重水患，台北捷運及台鐵台北車站淹水，部分山線、海線及花東線中斷，多處地區引發土石流災害，近165萬戶停電、逾175萬戶停水，共有94人死亡、10人失蹤。全台有408所學校遭到重創，損失近8億元，工商部分損失超過40億元，農林漁牧損失約42億元。

▼最新卡努路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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