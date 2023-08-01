卡努靠近中！今晚雨區擴大　最新預測曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天（1日）將持續受到中度颱風卡努外圍北風影響，迎風面的北部有短暫陣雨外，晚間更隨著颱風逐漸靠近，迎風面的降雨範圍亦會隨時間慢慢擴及至中南部。

林孝儒指出，目前卡努大概來到台北東方約910公里海面上，持續朝西北西前進，未來預測路徑將在周三、周四，逐漸通過那霸至宮古島間的海域，進入東海往西北西方移動，周五、周六開始於東海上緩慢轉北至北北西移動。

▼卡努逐漸靠近台灣。（圖／翻攝彭啟明臉書）



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林孝儒說，照目前預測路徑及強度評估，卡努暴風圈將有機會在周四、周五觸碰海警警戒線，因此不排除氣象局最快將於周三，針對東北部海域發布海上颱風警報；且現在東部已有長浪發生，未來隨著颱風靠近，北部及東部的風浪都會有所增大，這幾天於海邊活動請務必留意自身安全。

林孝儒提到，預測今天將持續受到卡努外圍北風影響，迎風面的北部有短暫陣雨外，晚間更隨著颱風逐漸靠近，迎風面的降雨範圍亦會隨時間慢慢擴及至中南部；而白天受颱風外圍的下沉氣流影響，午後的熱力作用將有些侷限，雖然仍有些短暫陣雨或雷雨機會，不過降雨程度就不如周一來的那麼劇烈。

▼最新颱風路徑預測。（圖／翻攝彭啟明臉書）



林孝儒表示，周三開始到周五隨著颱風進入東海，受其外圍環流的偏北至西北風影響，西半部將普遍轉有短暫陣雨天氣；反之背風面的東部以晴或多雲的天氣為主，甚至受到背風沉降作用影響，氣溫也會偏熱，尤其周四這天更要留意花東地區的高溫現象。

林孝儒指出，其間除了中北部山區有局部大雨機會外，周四、周五也因為西南風增強的關係，南部也將有局部大雨的可能，甚至延續到周末颱風遠離。