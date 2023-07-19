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商用Microsoft 365 Copilot定價出爐　每人月付30美金爽用AI服務

▲▼微軟,MicroSoft,Office,Microsoft 365 Copilot。（圖／翻攝自微軟部落格）

▲ 微軟公開 Microsoft 365 Copilot 方案定價。（圖／翻攝自微軟）

記者樓菀玲／台北報導

微軟全球合作夥伴年度大會 Microsoft Inspire 2023 已於台灣時間 7 月 19 日至 7 月 20 日於線上舉行，本次大會宣布多項產品創新以及新計畫，持續攜手合作夥伴加速 AI 轉型，同時也公開了 Microsoft 365 Copilot 的訂價，目標在今年下半年以每位使用者月費 30 美元（約新台幣 930 元）的價格開放現有 E3、E5 等商務版使用者。

今年的 Microsoft Inspire 大會延續了微軟致力讓 AI 變成客戶及合作夥伴轉型工具的努力，分享更多 AI 解決方案，展示微軟合作夥伴如何透過各種方式將這些 AI 創新應用至企業內部：從擴大 AI 技能的培養，到促進客戶成就的全新產品與服務。

根據微軟公布 Microsoft 365 Copilot 方案內容指出，該產品將於今年下半年以每一位使用者每月 30 美元的方式提供給 Microsoft 365 E3、E5、商務標準版以及商務進階版的客戶。

不同於其他專注在如即時轉譯或生成文字等單一功能的生成式 AI 應用，Microsoft 365 Copilot 將讓您一手掌握數千種技能。Copilot 能根據文件、電子郵件、行事曆、聊天記錄、會議記錄與聯絡人等企業資料，並結合工作情境（例如正在進行的會議、曾在郵件中討論過的主題、上周的聊天對話）來回答使用者的問題，因此可提供更豐富、更相關、且更有助於採取行動的答案。

目前 Microsoft 365 Copilot 已整合到今日數百萬人每日使用的生產力應用程式當中。Copilot 可在 Word 中激發您的創造力、在 Excel 中分析數據、在 PowerPoint 中設計簡報、對 Outlook 收件匣進行分類、在 Teams 中總結會議等等。
 

 
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