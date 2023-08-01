被估少十年壽命董至成驚到失魂！好吃懶作又高糖高鹽　小董自評神豬

【企劃特輯】

藝人董至成（小董）主持過無數節目，也曾出演捧紅F4的《流星花園》，飾演杉菜的爸爸，演藝路30年來可說順風順水，不過近年來他走過失婚路，北漂回台後突然身體出狀況，肥胖的模樣與將臨盆的準媽媽相差無幾，在此失意的時刻他竟還遭到營養師夏子雯當頭棒喝！

「高糖、高油、高鹽」的養成，董哥羞說：真像神豬

夏子雯曾任康寧醫院與新光醫院，資歷斐然，她外表亮眼、溫柔，但一看到小董就點出致命關鍵：「你之前看起來發福，好吃懶做，高糖、高油、高鹽，高熱量，吃東西沒控制。」董哥則不好意思地說，真的像神豬。

肥胖讓人自卑影響身心

夏子雯眼見董哥與先前判若兩人頗感驚訝，小董趕緊表示，是因為有「十時塑」，才有機會擺脫大如孕婦的巨肚。夏子雯更趁機教育他：「肥胖是慢性疾病，也會影響到你的四大面向，第一是外觀，第二是心理自卑，連自己看起來就容易自卑，第三健康，第四體能都會有影響，完全不容忽視。」

營養師嚴重警告：「肥胖的人壽命少十歲」

營養師也勸誡董哥：「肥胖造成記憶力衰退，學習力下降，頭腦不靈光，睡眠品質不好等，更可能會有呼吸中止症，睡眠品質不好，肥胖的人也會比一般健康的人少十年壽命。」董哥回她：「可別這樣嚇大家，要講清楚才行。」再次受到無比震撼。

是糖尿病、心血管疾病、高血壓與中風的高風險群

夏子雯則不慌不忙地說，「這完全不是在嚇大家，根據衛福部統計資料顯示，因為肥胖可能衍伸出的疾病有糖尿病、心血管疾病、高血壓與中風等高風險，肚子大的人，心血管疾病風險值真的會比其他人高出許多，而且你肥胖時，走路也會很喘，現在瘦下來就覺得好輕盈。」

不自虐、不挨餓、輕鬆做自己

董哥說自己不喜歡像其他人減肥是採用自虐的方式，我反而保持自己，不挨餓，一樣能吃飽，有了十時塑，不僅上班可以喝，走路、運動、吃飯都可以喝，隨時隨地，俯拾即飲，讓董哥也拋掉肥胖，減去煩惱。走路更輕盈，全仰賴十時塑。

藥草之王-紫花苜蓿 瘦身路上的夢幻神隊友

夏子雯更提到，俗稱藥草之王的紫花苜蓿可以啟動FGSO體素，幫助提升新陳代謝，體重體脂肪下降，減重沒有那麼困難，更何況十時塑有冷凍晶體濃縮技術，完整保留100%功效與活性，在沖泡時可完整釋放，更好吸收。

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