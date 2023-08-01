　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

被估少十年壽命董至成驚到失魂！好吃懶作又高糖高鹽　小董自評神豬

▲▼董至成,十時塑,肥胖,紫花苜蓿,花草燃脂茶。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

藝人董至成（小董）主持過無數節目，也曾出演捧紅F4的《流星花園》，飾演杉菜的爸爸，演藝路30年來可說順風順水，不過近年來他走過失婚路，北漂回台後突然身體出狀況，肥胖的模樣與將臨盆的準媽媽相差無幾，在此失意的時刻他竟還遭到營養師夏子雯當頭棒喝！

▲▼董至成,十時塑,肥胖,紫花苜蓿,花草燃脂茶。（圖／業者提供）

「高糖、高油、高鹽」的養成，董哥羞說：真像神豬

夏子雯曾任康寧醫院與新光醫院，資歷斐然，她外表亮眼、溫柔，但一看到小董就點出致命關鍵：「你之前看起來發福，好吃懶做，高糖、高油、高鹽，高熱量，吃東西沒控制。」董哥則不好意思地說，真的像神豬。

▲▼董至成,十時塑,肥胖,紫花苜蓿,花草燃脂茶。（圖／業者提供）

肥胖讓人自卑影響身心

夏子雯眼見董哥與先前判若兩人頗感驚訝，小董趕緊表示，是因為有「十時塑」，才有機會擺脫大如孕婦的巨肚。夏子雯更趁機教育他：「肥胖是慢性疾病，也會影響到你的四大面向，第一是外觀，第二是心理自卑，連自己看起來就容易自卑，第三健康，第四體能都會有影響，完全不容忽視。」

▲▼董至成,十時塑,肥胖,紫花苜蓿,花草燃脂茶。（圖／業者提供）

營養師嚴重警告：「肥胖的人壽命少十歲」

營養師也勸誡董哥：「肥胖造成記憶力衰退，學習力下降，頭腦不靈光，睡眠品質不好等，更可能會有呼吸中止症，睡眠品質不好，肥胖的人也會比一般健康的人少十年壽命。」董哥回她：「可別這樣嚇大家，要講清楚才行。」再次受到無比震撼。

▲▼董至成,十時塑,肥胖,紫花苜蓿,花草燃脂茶。（圖／業者提供）

是糖尿病、心血管疾病、高血壓與中風的高風險群

夏子雯則不慌不忙地說，「這完全不是在嚇大家，根據衛福部統計資料顯示，因為肥胖可能衍伸出的疾病有糖尿病、心血管疾病、高血壓與中風等高風險，肚子大的人，心血管疾病風險值真的會比其他人高出許多，而且你肥胖時，走路也會很喘，現在瘦下來就覺得好輕盈。」

▲▼董至成,十時塑,肥胖,紫花苜蓿,花草燃脂茶。（圖／業者提供）

不自虐、不挨餓、輕鬆做自己

董哥說自己不喜歡像其他人減肥是採用自虐的方式，我反而保持自己，不挨餓，一樣能吃飽，有了十時塑，不僅上班可以喝，走路、運動、吃飯都可以喝，隨時隨地，俯拾即飲，讓董哥也拋掉肥胖，減去煩惱。走路更輕盈，全仰賴十時塑。

▲▼董至成,十時塑,肥胖,紫花苜蓿,花草燃脂茶。（圖／業者提供）

藥草之王-紫花苜蓿　瘦身路上的夢幻神隊友

夏子雯更提到，俗稱藥草之王的紫花苜蓿可以啟動FGSO體素，幫助提升新陳代謝，體重體脂肪下降，減重沒有那麼困難，更何況十時塑有冷凍晶體濃縮技術，完整保留100%功效與活性，在沖泡時可完整釋放，更好吸收。

▲▼董至成,十時塑,肥胖,紫花苜蓿,花草燃脂茶。（圖／業者提供）

十分簡單時時在塑「十時塑」哪裡買？
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/wGXSC
●Ivenor官網優惠組：https://ivenor.tw/aj8rH
●Ivenor LINE官方帳號：https://line.me/R/ti/p/@zfd9936i
●心動專線：0800-005-133、0800-520-367
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1
 

ET快訊
快訊／潘孟安論文涉抄襲　審查結果出爐！
6連霸里長疑熱死！　倒地畫面曝光
快訊／台電挖破水管　台中5.3萬戶停水
陳吉仲升部長突下暴雨！　西裝全濕透
北部風力近颱風假標準！卡努「大轉彎彈開」暴風圈可能觸陸
李玟老公Bruce傳「親按火化鈕」　遭粉絲一路追罵爆衝突
快訊／李玟老公遭包圍飆罵　終於說了2句話
鳳梨直播低頭鞠躬2次　保母不領情：他的道歉像大便一樣
快訊／25歲女拍照遭大浪捲走　溺水身亡
33萬粉火辣實況主「私密片外流」！他喊：限時發車　下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

被估少十年壽命董至成驚到失魂！好吃懶作又高糖高鹽　小董自評神豬

【廣編】第20屆「利百代之星繪畫比賽」再創新高　超過9000件參賽作品登場！頒獎典禮精彩舉行

大型巨人臉超狂！　「進擊的巨人比薩」今天開賣了

漢堡、薯條買1送1！速食店「超殺優惠券」開吃了　銅板價爽嗑套餐

搶11元超市熱銷品、美食下殺4折起！　外送平台8月超殺優惠包來了

開放寄杯、冷熱互換！　超商「美式、拿鐵買3送3」今天限時搶

響應網購包裝減量　東森購物4年環保革命成果顯著

連續2周搶買！超商「哈根達斯買10送10」　迷你杯、雪糕只要65元

【廣編】亞洲50最佳酒吧頂級調酒師在台巡迴！用裸鑽雪莉玩出無限創意

肯德基再度聯名青花驕！新推「蔥麻上癮青花椒脆雞」限時開賣

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

李玟二姐致詞：我很難裝開心　COCO生前影片曝....全看哭

男童突然用力壓玻璃桌　下秒直接碎裂旁人傻眼

朱碧石來了！被摔直接暴怒XD　嗨跳開花舞、《Queencard》

《拳下》師徒賽前量血壓　疑妹子「太兇」飆破180！

被估少十年壽命董至成驚到失魂！好吃懶作又高糖高鹽　小董自評神豬

【廣編】第20屆「利百代之星繪畫比賽」再創新高　超過9000件參賽作品登場！頒獎典禮精彩舉行

大型巨人臉超狂！　「進擊的巨人比薩」今天開賣了

漢堡、薯條買1送1！速食店「超殺優惠券」開吃了　銅板價爽嗑套餐

搶11元超市熱銷品、美食下殺4折起！　外送平台8月超殺優惠包來了

開放寄杯、冷熱互換！　超商「美式、拿鐵買3送3」今天限時搶

響應網購包裝減量　東森購物4年環保革命成果顯著

連續2周搶買！超商「哈根達斯買10送10」　迷你杯、雪糕只要65元

【廣編】亞洲50最佳酒吧頂級調酒師在台巡迴！用裸鑽雪莉玩出無限創意

肯德基再度聯名青花驕！新推「蔥麻上癮青花椒脆雞」限時開賣

穿戴全套裝備指揮交通　23歲男假冒警察判拘20天！沒理會遭通緝

「漢文帝霸陵」極罕見陪葬品出土　「大貓熊」封存2000年見天日

台南高工改制　「成大附屬南工」揭牌開啟發展新篇章

質疑高師大想幫潘孟安隱密　王鴻薇再轟：跟谷辣斯一樣厚臉皮

潘孟安論文涉抄襲！高師大：違反學術倫理瑕疵　限期2個月更正

台中前瞻預算補助六都倒數第二　盧秀燕吐委屈：請別擱置捷運藍線

坤輿掩埋場2.0！他點土石場3疑點　嗆鍾東錦「你跟當地人有仇嗎？」

NewJeans出道1年「達20億播放量」破KPOP紀錄！　這2主打收聽最高

SM新男團才出道「成員爆進出獵艷場所」！舊照被挖惹議　韓網掀論戰

花3萬2買博美狗養3個月就死了　她怒告寵物店詐欺結果出爐

消費熱門新聞

超商今天「美式、拿鐵買3送3」！

超狂「進擊的巨人比薩」今天開賣

連續2周！超商哈根達斯「買10送10」

買1送1！速食店超殺優惠券限時吃

好吃懶作又高糖高鹽　被估少十年壽命董至成驚到失魂

肯德基新推「蔥麻青花椒脆雞」

租車85折！沖繩旅遊必備旅遊護照

2大量販中元節優惠、活動開跑了

快訊／7-11開出4張千萬發票！

foodpanda「8月超殺優惠包」來了

速食店變身忍者龜地下秘密基地！

超商連3天「5大品項買1送1」！

速食店最新「韓式甜辣炸雞」開吃

超商大杯美式、拿鐵限時買2送1

更多熱門

相關新聞

吃麵比吃飯更易胖！ 陸肥胖人群由北向南呈現遞減趨勢

吃麵比吃飯更易胖！ 陸肥胖人群由北向南呈現遞減趨勢

第二屆中國肥胖大會於29、30日在北京國家會議中心舉行。會議中有專家表示，大陸成年人中50%以上屬於超重肥胖，預計到2030年，相關支出將佔全體醫療費用總額的22%，並指出肥胖人群的地域分布並不均衡，由北向南呈遞減趨勢。

脂肪肝高風險7族群！　醫示警：瘦子也會得

脂肪肝高風險7族群！　醫示警：瘦子也會得

糖尿病死亡連2年攀升！醫揭1大隱形危機

糖尿病死亡連2年攀升！醫揭1大隱形危機

大肚子怎瘦？減重醫「滅內臟脂肪」最強5招

大肚子怎瘦？減重醫「滅內臟脂肪」最強5招

一個月瘦八公斤董至成找回第二春

一個月瘦八公斤董至成找回第二春

關鍵字：

董至成十時塑肥胖紫花苜蓿花草燃脂茶

讀者迴響

熱門新聞

獨／光陽國民125機車下殺3開頭

快訊／00878配息金額出爐！年化配息率6.4%　8／16除息

林襄跳嗆司上衣爆開　網：太猛包不住

女度蜜月失蹤　夫調監視器崩潰：人間蒸發

颱風假機率增！氣象局估今20:30發海警

光陽GP125促銷揭曉最低39800入手

掛太陽總會貼A片　連千毅大哥說重話

卡努長大了！今變天最快晚間海警　大轉彎最近時間曝

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

充氣溜滑梯吹到50m高空　父重摔身亡3歲女送醫

卡努路徑南修！這天起半個台灣有雨

快訊／卡努很魁梧！　北部今早颱風雨來了

懷孕7個月被痛毆掐脖！《流星花園》男星妻宣布和好

快訊／李玟老公Bruce、2繼女「神情呆滯」　網哭一半氣炸：來幹嘛？

更多

最夯影音

更多
媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖
問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面