吃麵比吃飯更易胖！　陸肥胖人群由北向南呈現遞減趨勢

▲大陸成年人中50%以上屬於超重肥胖。

實習記者高語璠／綜合報導

第二屆中國肥胖大會於29、30日在北京國家會議中心舉行。會議中有專家表示，大陸成年人中50%以上屬於超重肥胖，預計到2030年，相關支出將佔全體醫療費用總額的22%，並指出肥胖人群的地域分布並不均衡，由北向南呈遞減趨勢。

據《澎湃新聞》報導，首都醫科大學附屬北京友誼醫院副院長張忠濤表示，大陸肥胖人群越來越多，成年人中50%以上屬於超重肥胖，而且肥胖人群上升的比例甚至要超過超重人群的比例。

張忠濤還說，肥胖症已在全球帶來巨大的經濟負擔，已成為大陸重大公共衛生問題。預計到2030年，大陸超重肥胖相關衛生支出將約佔全國醫療費用總額的22%。

北京友誼醫院減重與代謝外科主任張鵬介紹，大陸肥胖人群的地域分佈並不均衡，由北向南呈遞減趨勢，北方肥胖人群數量偏多，南方肥胖人群數量較少。

據悉，大陸北方人大多吃麵食，南方人大多吃米飯。雖然它們本身都屬於碳水化合物，但殘酷的現實是吃「麵食」確實更容易發胖。

除了飲食習慣，氣候也會影響，北方因天氣較冷，身體本能會儲存更多的熱量，更願意吃高熱量的食物抵禦嚴寒，另外因天氣冷，人們去戶外運動的機會也會大幅度下降，被破多吃、少動，變得更容易長胖。相反的南方氣溫高，人體代謝更快，自然就沒那麼容易長胖。