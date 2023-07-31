台中男開車撞騎士害雙膝重傷　他肇逃竟是趕回家安撫生氣女友

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市太平區29日凌晨發生一起交通事故，44歲陳姓男子開車行經中山路三段，遇紅燈未停反而加速直行，撞上一名騎士後肇逃，留下滿身是傷的騎士傻在原地，相當誇張。據悉，陳男疑與同居女友吵架，才會撞到人之後置之不理，心急如焚地趕回家安撫女友。全案警方依公共危險將陳男移送偵辦。

▲陳姓男子闖紅燈撞上騎士後肇逃。（圖／民眾提供）

警方調查，陳姓男子於29日凌晨12時36分，駕駛自小客車沿太平區中山路三段闖紅燈直行；王姓男子（28歲）騎機車沿中山路三段6巷綠燈左轉，雙方於路口發生碰撞，但陳男發生事故後逕行離去。

▲騎士綠燈左轉遭闖紅燈的陳男開車撞擊。（圖／民眾提供）

車禍造成王男雙腳膝蓋受傷嚴重、全身多處擦挫傷，幸送醫治療沒有生命危險。警方同日晚間8時通知陳男到案，對雙方酒測均無酒精反應。據了解，陳男疑開車時與同居女友在電話中吵架，撞到人之後趕著回家，因此肇事逃逸。

警方指出，訊後依刑法公共危險（交通事故逃逸）將陳男送辦，也提醒民眾，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑

警方呼籲，用路人行車應遵守交通號誌指示行駛，另發生事故應停留現場妥適處置或報警處理，並通知救護車救護傷患，避免受罰。