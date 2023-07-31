開放後丹大林道亂象多　信義鄉濁水線原民共管會擬推總量管制

▲信義鄉濁水線原民共管會擬針對丹大林道推總量管制，圖為去年2月間男子騎機車於丹大林道18k處摔落邊坡，受傷獲救。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

為解決丹大區域生態保護、旅遊觀光發展、及山林資源管理等議題，信義鄉雙龍、地利、人和及潭南等4村布農族族人與南投林區管理處共同成立「信義鄉濁水溪線」原住民族共管會，也是繼4月間「賽德克族春陽、精英、都達及德鹿谷四村」共管會成立之後，南投林管處輔導成立的第2個原住民族共管會。

「信義鄉濁水溪線」原住民族共管會於11日召開共管會議，邀請林務局、南投縣政府、信義鄉公所、在地鄉民代表會、各村辦公室、社區發展協會，原住民民意代表服務處等單位共同參與，並由南投林管處處長李政賢頒發聘書給新遴聘19名委員，並推舉信義鄉長全志堅擔任共同召集人。

▲信義鄉濁水溪線布農族人與南投林管處攜手合作、山林共管。（圖／南投林區管理處提供，下同）

林管處指出，自從民國108年山林開放、簡化管理後，雖符合多數想親近山林民眾的需求，但進入信義鄉丹大地區的車潮及人潮日漸增加，影響布農族人傳統祖居地及野生動物棲息地，困擾著部落族人的問題接踵而來；當天會議即針對丹大聯外道路部分熱烈討論，將結合部落進行環境維護，及勸導遊客勿破壞環境及侵擾山區家屋等，後續再與部落研商管理政策，藉以達到總量管制。

李政賢回顧，林務局自民國95年起和鄒族成立第1個原住民族資源共管會後，各林區管理處皆陸續與當地原民部落成立共管會，而在「信義鄉濁水溪線」共管會未成立前，早已開始於4部落投入資源，例如提供柳杉疏伐木建造布農族獵寮、生態廁所，與社區共同推動山林巡護工作，更於5月份協助成立南投縣第1家布農族原住民林業合作社，6月份再與水里鄉公所以及民和國中簽屬合作意向書、設置「木工培訓教學基地」等，共管會成立的理念即是基於對原住民族權益的承認和尊重，目的在於保護生態環境和促進發展的同時，確保原住民族的參與和利益得到充分考慮。。

全志堅也期待林管處與部落建立夥伴關係後，未來攜手守護自己的家鄉，並合作建立共管機制，增加生態旅遊及各項林業等產業，提升族人的經濟收益；林務局副局長林澔貞希望推動共管後，能帶動多面向的發展，包含山林巡護、林下經濟及觀光旅遊，落實「權利分享、責任分擔」的實質共管，期望帶動部落自主及經濟幫助。