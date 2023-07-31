Super X超健的！台灣首款液態乳清飲料宣布拓展美式賣場

圖、文／大江生活提供

台灣品牌「Super X」在「2023 BIO Asia－Taiwan 亞洲生技大展」上隆重發表台灣第一款「不需搖就可以直接喝」的液態乳清蛋白飲品「SuperX頂級分離乳清蛋白-奶茶風味」。不僅具備零糖、零脂的特點，一罐更能提供36G的蛋白質能量補給，因此榮獲「歐洲2022世界乳品創新獎」。這款頂級分離乳清蛋白上市至今，已成功進駐台灣電商/costco/健身工廠/ world gym等運動中心，不僅已成為新一代健身、運動者的喜愛飲品，更於展會上宣布即將拓展歐美、日本等美式賣場計劃，腳步不停歇。

在2023 BIO Asia－Taiwan 亞洲生技大展展示會中，除了發表頂級分離乳清蛋白的創新概念，以及如何引領飲食、健身界潮流新趨勢外，現場也邀來了如藝人卡古主持、FLASH舞團演出，場面活力十足。大江生活執行長張睿邗表示，邀來這些各具代表性人物站台，更是為了展現出Super X的品牌精神「真正的美，由自己定義」，就像「Super X頂級分離乳清蛋白」一樣，不論是要健身、肌少族群、增脂都可以依照自己想變成的樣子去搭配做飲用，而且口感非常好喝適口，是一款非常適合所有人的飲品。

「Super X」品牌自上市後即引領健身圈風潮，以不斷突破想像力的機能搭配，品牌旗下有「頂級分離乳清蛋白」，「機能型爆米花」，嚴守不添加任何人工色素和防腐劑的堅持，更會依照產品屬性，添加大江獨家專利技術與生物科技應用如「益生菌」、「膠原蛋白」等機能成分，為消費者帶來健康又安心的飲食選擇。值得一提的是，「Super X頂級分離乳清蛋白」曾在嘖嘖募資平台上成功募得支持，至今依舊獲得廣大支持者的認同與愛戴。