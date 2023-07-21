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全球高溫熱到芭比Q了！好市多「夏日降暑系保養神器」搶翻免千元入手

▲▼DERMALAB好市多特惠活動。（圖／網友提供）

▲好市多推出夏日降暑系保養神器特惠活動，免千元即可入手，網友醫生都大推。（圖／資料照、網友提供）

消費中心／綜合報導

夏季熱浪來襲，民眾紛紛躲進賣場吹冷氣避暑，順便逛逛有什麼好物可挖寶。尤其高溫讓肌膚壓力山大，急需改用清爽降暑效果的補水保養品為肌膚減壓，懂買好貨的好市多鐵粉注意～修護系醫美保養品牌「德美醫研DERMA LAB」特惠活動7/21起全台開跑，眾多神級避暑系保養品推出限定優惠價，此次折扣清單內驚見Dcard網友大推的「超效10%雙B維他命精華液」，連皮膚科醫師也大推夏季必備，特惠商品通通不到千元即可入手，比藥妝店價格更殺，必須把握機會手刀囤！

夏季門診泛紅敏感患者大增！新光皮膚科醫師提出精準解方「分區保養」、輕鬆保養省荷包

▲▼新光醫院皮膚科主任唐豪悅醫師。（圖／醫師提供）

▲新光醫院皮膚科主任唐豪悅醫師指出國外研究，夏天雖然出油量增加，但汗水揮發後肌膚反而更乾燥缺水，尤其臉頰的地方更容易乾燥敏感。（圖／唐豪悅提供）

全球持續飆高溫，科學家認證氣溫「破10萬年來最熱紀錄」，許多人因為太熱懶得保養，或覺得保養品黏膩反而造成負擔，默默讓肌膚放空城…小心問題肌找上門！

新光醫院皮膚科主任唐豪悅醫師表示，夏季期間門診常見患者有泛紅敏感、出油爆痘、以及細紋增生等問題，基本上都是因為室內外溫差大（室內吹冷氣、外出曬太陽）而造成肌膚敏弱，天氣熱也容易爆汗出油，導致T字部位油膩冒痘，其餘部位又因極度油水不平衡而乾燥缺水、增生細紋，建議民眾在日常保養應把握「水分補足、分區處理」等原則，以維持膚況穩定。

考量夏季保養不論男女都怕厚重黏膩感，唐豪悅醫師建議入手質地較清爽的精華液，近年很夯的維他命B3及B5不只可補充水分、還可鞏固肌膚屏障、改善夏季溫差過大造成的水分流失，用起來快速吸收不黏膩，是夏季必囤的保濕補水精華液。

T字部位則可用杏仁酸調理毛孔。乾燥細紋困擾則用不怕反黑的A醇加強保養。

▲▼Dermalab產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲Dcard網友大推「雙B精華」hold住敏弱肌 醫生也大讚！（圖／記者周宸亘攝，下同）

此外，唐豪悅醫師觀察很多人會在夏季從事路跑、海邊戲水等戶外活動比例高，往往穿著短袖短褲等較清涼的衣物，使身體大面積曝曬於紫外線、海水以及高熱環境中，忽略補充皮膚水分的重要性，導致肌膚失水程度嚴重。平時應加強使用身體乳，如「長效舒敏保濕乳霜」幫助肌膚鎖水、深度舒緩保濕，就像為肌膚擦上一層保護膜，減少肌膚敏感問題。

▲▼Dermalab產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲夏季戶外活動時，身體大面積曝曬紫外線及高熱環境易缺水，「長效舒敏保濕乳霜」深度保濕就像為肌膚擦上一層保護膜。

美妝雜誌推薦的Pro級雙A煥膚 連觀光客都來搶！

▲▼Dermalab產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲「極效雙重維他命A逆齡精華」是星馬港觀光客必囤商品，想買必須拚手速。

自從國門重啟後，陸續吸引許多星馬港地區人士來台觀光，因為台灣具有價錢上優勢，成為這些觀光客大肆採買囤貨的好機會，一線美妝時尚雜誌推薦的「極效雙重維他命A逆齡精華」更是觀光客指定購買商品。

唐豪悅醫師說明，過去許多人擔心光敏感問題而認定雙A成分及酸類比較適合冬天使用，其實只要做好防曬就不用擔心，夏季紫外線才需要重視的老化元凶，只要選用安全的A醇成分即可校正老化，有助減低肌膚衰老程度；而杏仁酸更是T字部位適合夏天控油用。

爆款保養詢問度極高！一年後再度回歸　德美醫研誠意祭出8大優惠商品

▲▼DERMALAB好市多特惠活動。（圖／網友提供）

▲來自新加坡的德美醫研全系列不添加酒精、香料並經過人體臨床實驗。

Dcard網友推爆的人氣商品「超效10%雙B維他命精華液」及夏日爆痘必備修護「杏仁酸肌底煥膚精華組」都是每組2瓶985元，平均一瓶不到500元價格超殺、必敗指數100%。

▲▼DERMALAB好市多特惠活動。（圖／網友提供）

▲難得的特惠吸引好市多鐵粉把握機會囤貨。

連觀光客也瘋搶的極效雙重維他命A逆齡精華單瓶只要739元，想囤貨還得拚手速；夏日出遊防護罩必擦身體乳「長效舒敏保濕乳霜」2瓶只要799元、曬後膚況不穩定、急救必備的超效雙B保濕生物纖維面膜3片組*2只要799元，單片只要百元價超划算。
而夏季天天洗臉洗澡N次的重度清潔控，必入手「溫和舒敏精華潔膚乳」2瓶只要899元，1000ml大容量用起來不心疼還可避免過度清潔而傷害肌膚；敏感肌必入手長效鎖水補水的「72H保濕爆水精華霜組」2入只要985元、以及緩解敏感危機超有感的「極效安敏修護霜」下殺低於5折只要789元。

除了第一手完整優惠價格全揭露，一併附上全台好市多「德美醫研DERMA LAB」特惠時程表，快筆記離你最近的好市多特惠期間，把握難得的機會手刀補貨GO！

▲▼DERMA LAB美式賣場全台特惠期間一覽。（圖／業者提供）

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DERMALAB德美醫研美式賣場COSTCO

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