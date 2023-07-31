快訊／謝典林退國民黨　 謝衣鳯駁「雙保險說」：別再給小雞壓力

▲謝衣鳯談胞弟謝典林退黨一事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨（30）日訪美，並拋出「主流民意大聯盟」，而彰化縣議長謝典林旋即宣布退出國民黨。針對謝典林退黨一事，其胞姊、立委謝衣鳯表示，不曉得謝典林為何今天凌晨宣布退黨。她嚴正否認，姐弟分別挺郭挺侯是在做「雙保險」。她向國民黨喊話，希望不要給小雞過多壓力，要完成民眾對政黨輪替、國會過半的心願，需要大家共同努力完成。

對於謝典林退黨， 謝衣鳯今在立法院議場受訪表示，這段期間台灣有6成民眾希望政黨輪替，期待讓台灣更前進，基於此理由，國民黨在立委、總統提名都朝這目標方向前進。謝衣鳳說，謝典林是她的家人，家人當然有親情壓力，不是外界所說，在做雙保險。

謝衣鳯強調，姐弟彼此有不同工作場域及交友關係，政治抉擇也不盡相同，身為黨部主委對黨員規範看法，就同黨中央的見解，黨員不能協助相關總統候選人做動員組織工作，只要不鼓吹郭台銘獨立參選，都希望共同合作，達成政黨輪替的希望。謝說，在過去一段時間，仔細觀察謝典林與郭台銘、柯文哲的互動，目前都在黨規範圍內。

對於媒體及民眾認為姐弟的動作就是做雙保險， 謝衣鳯鄭重宣布不是這樣，而是政治認知不同。她感慨，外界給很多壓力，不曉得謝典林為何今天凌晨宣布。她呼籲，外界不用過多臆測，因為姐弟彼此都面臨媒體壓力，有時候就是一個壓力決堤點，看出每個人選擇的方向不同。

謝衣鳯說，對於謝典林的決定，從她身為資深黨員的角度來看，當然感到惋惜；但從自己身為家人的角度，對他則表示尊重。謝向國民黨喊話，希望不要給小雞過多壓力，她身為黨團書記長，也自許有義務也希望與小雞共同努力。她感慨，這次大選有總統也有立委選舉，要完成民眾對政黨輪替、國會過半的心願，需要大家共同努力完成。