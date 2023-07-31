他喜宴玩遊戲獲600元紅包　新郎家人稱「包錯」討回400元

記者黃翊婷／綜合報導

不少新人會在喜宴上設計一些小遊戲與賓客互動，增添趣味，但有一名網友30日上網發文抱怨，日前去參加好朋友的喜宴，期間玩遊戲拿到600元獎勵紅包，沒想到幾天之後竟然收到朋友家人私訊，說是紅包放錯了，要求退回差額400元，當下真的感到很傻眼。

▲原PO參加朋友的婚禮，玩遊戲拿到紅包，事後卻被要求退回差額400元。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在臉書《匿名2公社》發文聲稱，好朋友今年終於和伴侶定了下來，日前去參加喜宴，新人在喜宴中安排一些小遊戲與賓客互動，增加趣味，贏了可以拿到小禮物或紅包，他在其中一項遊戲中獲勝，拿到獎勵紅包600元，然而，喜宴結束幾天之後，他突然收到朋友家人私訊，說是籌辦人不小心放錯紅包金額，本來只要包200元而已，希望他退回400元差額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，自己並不缺這400元，當下也馬上答應退還差額，只是第一次遇到這種要求，實在感到很傻眼，「有人也遇過類似情形嗎？」

文章公開之後掀起網友熱議，大多數人都覺得新郎家人的處理方式不妥，並紛紛留言表示，「太扯了啦！只多放400元也要計較」、「自己的錯自己承擔不是？更何況400元而已」、「不能大氣一點當沒這回事就好嗎」、「瞎」、「這個誇張」。不過，也有另一派網友緩頰道，結婚處處要花錢，如果是自己去參加好友的婚禮，都會等沒人的時候把紅包還給對方。

對此，原PO也在留言區回覆，「真的好兄弟是不會糾結這些錢沒錯，只是自願退回跟對方來討，還是感覺有差」，他是第一次遇到這種事情，所以感到有些好氣又好笑，目前錢已經退回了，他也不想繼續爭論，以免把狀況搞得更尷尬。