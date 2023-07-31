卡努急轉彎！　最新各國電腦模擬曝

▲中度颱風卡努發展中。（圖／RAMMB）



記者陳俊宏／台北報導

最新各國電腦模式模擬、各國官方預報路徑出爐。氣象粉專表示，根據今天（31日）凌晨各國數值模式模擬顯示，卡努路徑又急轉彎！氣象專家吳德榮表示，周二晚間北台灣開始受卡努颱風外圍環流影響，轉有局部陣雨。



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▲▼最新一報各國電腦模式模擬（上圖），以及前一報路徑相比（下圖）。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，卡努途經高海溫、弱垂直風切的海域，持續增強中，周二通過琉球附近，轉西北西再朝東海前進，未來有移速減慢再變方向的趨勢。

吳德榮說，氣象局暴風圈侵襲機率圖則顯示，北部近海100公里以內海域，受暴風圈侵襲的機率約為40%，因此發布海上警報的機率（40%）並不是很高，但完全排除並不符合科學，應持續觀察。

▼最新各國官方預報。（點圖可放大／NCDR）



吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日各地大致多雲時晴，水氣多，局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定，午後慎防局部大雷雨；周二各地多雲時晴，因卡努外圍沉降作用，午後對流明顯減弱，但局部地區仍偶有局部短暫雨的機率；周二晚北台灣開始受颱風外圍環流影響，轉有局部陣雨。

吳德榮表示，周三、周四受颱風外圍環流影響，迎風面北台灣及中南部有局部陣雨，有較大雨勢；周四至下周二西南季風帶來潮溼、不穩定的大氣，迎風面中南部常有大雷雨發生，伴隨劇烈天氣，並有連日多雨的條件，應持續注意最新模式的調整。

▼最新路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



▲▼最新路徑潛勢預報圖、暴風圈侵襲機率圖。（圖／氣象局）



「林老師氣象站」臉書提到，卡努路徑又急轉彎！根據今晨各國數值模式模擬顯示，卡努將從東北方遠海掠過，中心不會登陸台灣，最靠近的時間點會落在周四、周五，路徑仍在調整當中；但間接影響仍在，不僅迎風面地區會有短暫雨，北部、東半部、東北部及馬祖的海面風浪也將隨之而增大。

對於各國最新電腦模式預測路徑，氣象局預報員曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問解釋，預估颱風周四進東海速度稍減緩，由於高壓到時有減弱趨勢，颱風路徑變數擴大，不確定性變很大，還要再觀察。他也提到，颱風今開始朝西北邊轉向，預計周二、周三通過琉球群島到東海一帶，周三較靠近台灣。