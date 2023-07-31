卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風卡努還會長大！中央氣象局預報員曾昭誠表示，卡努今天（31日）開始朝西北邊轉向，周二、周三受到其外圍環流影響，周三最靠近台灣，目前在發布海上警報邊緣，仍要再觀察。

▼卡努今開始轉彎。（圖／NOAA）



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曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天各地較偏多雲，基隆整天不定時有零星降雨，其他地區仍有午後雷陣雨，主要偏向花東、南部和各地山區。

曾昭誠說，周二、周三受到颱風外圍環流影響，花東可能有焚風，周二北部、南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，山區午後有雷陣雨；周三颱風在更西邊，中南部有局部短暫陣雨，北部及東北部山區有零星短暫陣雨；周四至周日西南風影響，中南部有局部短暫陣雨，降雨較持續，其他地區以午後雷陣雨為主。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



根據氣象局觀測，卡努今晨2時近中心最大風速每秒40公尺，7級風平均暴風半徑250公里，預測未來24-36小時，7級風暴風半徑可能擴大到280公里。曾昭誠分析，目前在發布海上警報邊緣，若颱風靠近一點就會發，沒比較靠近就不會，仍要觀察。

曾昭誠表示，預估卡努將維持中颱強度，今開始朝西北邊轉向，預計周二、周三通過琉球群島到東海一帶，周三較靠近台灣；颱風周四進東海速度稍減緩，由於高壓到時有減弱趨勢，颱風路徑變數擴大，不確定性變很大，還要再觀察。

▼最新路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

