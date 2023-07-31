　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

比賽累積經驗調整狀況　中正學生射箭團前進成都世大運

▲▼ 中正學生射箭團　備戰成都世大運 。（圖／中正大學提供）

▲▼ 中正學生射箭團前進成都世大運 。（圖／中正大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

成都世大運7月28日至8月8日舉行，台灣共有210位選手參加，其中，射箭組就有三位中正大學學生代表參賽，分別是中正大學運動競技學系楊宗翰、郭昱承、羅苡瑄。世大運射箭賽程於7月27日開始，身為選手之一的「中正幫」各個蓄勢待發準備替台灣拿下好成績。

▲▼ 中正學生射箭團　備戰成都世大運 。（圖／中正大學提供）

▲ 中正學生羅苡瑄。（圖／中正大學提供）

楊宗翰自國中就參加射箭校隊，原本只是輕鬆練習，後來卻玩出興趣，國中畢業後下定決心往射箭這條路發展。在國中教練推薦下，他轉往新竹湖口高中深造，上了大學後因想回到自己的故鄉嘉義讀書，也發現中正大學體育資源不錯，於是繼續堅持在體育路上直到現在。

▲▼ 中正學生射箭團　備戰成都世大運 。（圖／中正大學提供）

▲ 中正學生楊宗翰。（圖／中正大學提供）

　「當成績有起伏時，心情也會跟著起伏，這時候我就會跟自己對話，喊話相信一切會好轉！」楊宗翰提到，以前剛參加射箭校隊時，會擔心自己實力無法發揮感到迷茫。他表示，現在靠著每天練習，平常訓練狀態才能在賽場上正常發揮，第一次以國家選手代表出賽，希望能把握機會得到好名次。

　身為大一新鮮人的郭昱承，從小學開始接觸射箭，國、高中都擔任學校校隊出去比賽。郭昱承說：「剛開始射箭的基礎練習很重要，後來則是要思考每一年在射箭領域上是否有進步。」他說到，中正的射箭場設備很完善，希望未來修完教育學程後，能夠擔任教練教導學生們射箭。

　「10年磨一劍，最重要是過程，在比賽中學習到什麼。」對於世大運，郭昱承表示，有點緊張也有興奮，在心態上，除了提高自身的專注力，更是要控制好平穩的心情。他也提到最近訓練失誤箭量有點多，希望調整狀況後，比賽能拿到9至10分內。

　此外，在複合弓女子組項目中，也有一位中正選手羅苡瑄。原先她從玩桌球開始，後來國中才參加射箭社團，慢慢產生興趣而轉往校隊發展。到高三時，羅苡瑄曾經一度射箭成績未能到達自己理想目標而感到挫折，在學姊們帶領下，才能繼續走在射箭的路上。羅苡瑄說：「要當射箭選手就是一定要堅持，不管路上遇到什麼困難，不試試看的話不知道結果。」

　「射箭比賽就是一翻兩瞪眼的比賽，在當下只要猶豫、放空，就很容易輸掉。」羅苡瑄說，雖然前面有了新加坡航空國際盃、射箭世界盃上海站的經驗，但是這次參與世大運還是既期待又害怕受傷害，也因此更嚴謹的對待自己。她希望再拿出平時練習350分以上的水準，再加上強而有力的隊友們，一起為台灣拿下好成績。

中正大學運競系專任運動教練，同時為中華射箭隊教練廖健男表示，在世大運前，選手們已先經過112年全國理事長盃射箭錦標賽比賽累積經驗，此次中正學生代表選手賽後也都根據比賽調整練習狀況，期望朝著前三名目標邁進，為台灣奪牌。

ET快訊
快訊／李玟84歲老母缺席告別式　白髮人不送黑髮人
明起「國內線機票降價」　退補差價辦法出爐
高溫70°C！　4人穿越羅布泊「地獄沙漠」烤成焦屍
預報變數增！　冷心低壓「讓卡努更強了」
郭鬼鬼「懷孕遭家暴」！　報警切割生父
快訊／立院三讀修正《外役監條例》　貪污犯重大經濟犯不得遴選
快訊／謝典林退出國民黨　侯友宜回應了
90kg保母活活悶死11月嬰！　同事「無作為」也入獄
直擊！　雙北4棟「都更孤島」現況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣兒少家庭福利館114年完工　滿足各年齡層動靜態需求

台東8月推太平溪及關山人工濕地導覽解說　即日起開放報名

原則准許例外禁止　2縣市漂流木撿拾規定鬆綁

「佳祿保齡球館」土地法拍減價　拍賣底價1億1,630萬

嘉義市推進創新科技發展　「智造咖交流會—AI世代的品牌塑造」

身障婦服藥後駕駛電動輪椅出門　跌落溝渠警急救

嘉義市心康復之友協會　獲社安網績優團體表揚

虎尾科大與長庚科大開發數位醫護　「2023創創AIoT競賽」奪獎

比賽累積經驗調整狀況　中正學生射箭團前進成都世大運

老年排便不順暢　嘉榮推薦8解便高纖蔬菜

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

嘉義縣兒少家庭福利館114年完工　滿足各年齡層動靜態需求

台東8月推太平溪及關山人工濕地導覽解說　即日起開放報名

原則准許例外禁止　2縣市漂流木撿拾規定鬆綁

「佳祿保齡球館」土地法拍減價　拍賣底價1億1,630萬

嘉義市推進創新科技發展　「智造咖交流會—AI世代的品牌塑造」

身障婦服藥後駕駛電動輪椅出門　跌落溝渠警急救

嘉義市心康復之友協會　獲社安網績優團體表揚

虎尾科大與長庚科大開發數位醫護　「2023創創AIoT競賽」奪獎

比賽累積經驗調整狀況　中正學生射箭團前進成都世大運

老年排便不順暢　嘉榮推薦8解便高纖蔬菜

嘉義縣兒少家庭福利館114年完工　滿足各年齡層動靜態需求

台東8月推太平溪及關山人工濕地導覽解說　即日起開放報名

杜蘇芮釀馬公海淡廠設備異常　台水：已恢復正常供水

肯德基再度聯名青花驕！新推「蔥麻上癮青花椒脆雞」限時開賣

準備驚喜被柔柔懷疑鬼混　余祥銓無奈求婚當天照樣被罵

全球最難訂餐廳要「等4年」才吃得到！　顧客：等到孩子都生了

【廣編】副都心中央合署黃金角地　國際商辦「富融H1」盛大開工

原則准許例外禁止　2縣市漂流木撿拾規定鬆綁

昨晚10點就知謝典林將有動作　侯競辦發言人：還是有樂觀的成分

快訊／李玟84歲老母「無法送別愛女」　缺席告別式原因曝光！

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

地方熱門新聞

嘉義縣國中小校長佈達交接

新住民申請移民署築夢計畫　創業圓夢

三重44位模範父親獲獎…97歲最高齡

暑期兒童藝文戲劇演出　新北開演

網驚「凹子底公園有鱷魚」　動保處：加強巡查

雲林首場山線音樂祭「2023斗六夏日微醺」

新北「瘋草里大咬運動會」8／5登場

南投119曾單日47%來電屬無故撥打

關子嶺警光山莊重新啟用

不菸不嚼檳榔　資深馬拉松跑友竟罹肺腺癌

台南永康區男子坐6樓女兒牆欲尋短

狂！水產業者「10g塊狀野生烏魚子」入月餅餡

台南永續獎獲六都第一！

日本名古屋高校生大使團嘉義市巡禮

更多熱門

相關新聞

世大運31日賽程　跆拳甜心羅嘉翎出擊

世大運31日賽程　跆拳甜心羅嘉翎出擊

中華代表團30日在本屆成都世大運捷報不斷，單日進帳1金、1銀、3銅，目前本屆累積1金、4銀、6銅，高居獎牌榜第6位。31日陸續又將有多位重點選手登場，包括「跆拳道甜心」羅嘉翎，也將於57公斤級正式出賽，另外，彭家楙也將於女子反曲弓個人賽登場，另外包括男子10公尺空氣步槍呂紹全，以及晚間中華男籃交手地主中國男籃，都將值得期待。

中華隊世大運首金出爐　單日1金1銀3銅

中華隊世大運首金出爐　單日1金1銀3銅

世大運中華男籃慘輸巴西58分！

世大運中華男籃慘輸巴西58分！

世大運台灣羽球混團　首勝強勢開張

世大運台灣羽球混團　首勝強勢開張

成都世大運　排球甜心廖苡任成掌旗官

成都世大運　排球甜心廖苡任成掌旗官

關鍵字：

中正學生射箭團成都世大運

讀者迴響

熱門新聞

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

女星年賺17億不買名牌豪車！「專穿地攤貨」

蔡依林前男友罕見現身！

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

綠過超多人！健身教練勸：別讓女友上教練課

抖音屁孩跟風「臭鞋放鮮食櫃」　遭求償百萬哭慘

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

即／台中神岡當街砍人　女子頭部多處刀傷濺血

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

遭冤虐死女嬰　保母暴瘦10公斤淚訴2年慘況

男童店內狂奔「摔進湯鍋」！照顧人判刑　　

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

熱門快報

7/30、31中職明星賽重磅登場

7/30、31中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面