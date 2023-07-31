比賽累積經驗調整狀況　中正學生射箭團前進成都世大運

▲▼ 中正學生射箭團前進成都世大運 。（圖／中正大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導



成都世大運7月28日至8月8日舉行，台灣共有210位選手參加，其中，射箭組就有三位中正大學學生代表參賽，分別是中正大學運動競技學系楊宗翰、郭昱承、羅苡瑄。世大運射箭賽程於7月27日開始，身為選手之一的「中正幫」各個蓄勢待發準備替台灣拿下好成績。

▲ 中正學生羅苡瑄。（圖／中正大學提供）

楊宗翰自國中就參加射箭校隊，原本只是輕鬆練習，後來卻玩出興趣，國中畢業後下定決心往射箭這條路發展。在國中教練推薦下，他轉往新竹湖口高中深造，上了大學後因想回到自己的故鄉嘉義讀書，也發現中正大學體育資源不錯，於是繼續堅持在體育路上直到現在。

▲ 中正學生楊宗翰。（圖／中正大學提供）

「當成績有起伏時，心情也會跟著起伏，這時候我就會跟自己對話，喊話相信一切會好轉！」楊宗翰提到，以前剛參加射箭校隊時，會擔心自己實力無法發揮感到迷茫。他表示，現在靠著每天練習，平常訓練狀態才能在賽場上正常發揮，第一次以國家選手代表出賽，希望能把握機會得到好名次。

身為大一新鮮人的郭昱承，從小學開始接觸射箭，國、高中都擔任學校校隊出去比賽。郭昱承說：「剛開始射箭的基礎練習很重要，後來則是要思考每一年在射箭領域上是否有進步。」他說到，中正的射箭場設備很完善，希望未來修完教育學程後，能夠擔任教練教導學生們射箭。

「10年磨一劍，最重要是過程，在比賽中學習到什麼。」對於世大運，郭昱承表示，有點緊張也有興奮，在心態上，除了提高自身的專注力，更是要控制好平穩的心情。他也提到最近訓練失誤箭量有點多，希望調整狀況後，比賽能拿到9至10分內。

此外，在複合弓女子組項目中，也有一位中正選手羅苡瑄。原先她從玩桌球開始，後來國中才參加射箭社團，慢慢產生興趣而轉往校隊發展。到高三時，羅苡瑄曾經一度射箭成績未能到達自己理想目標而感到挫折，在學姊們帶領下，才能繼續走在射箭的路上。羅苡瑄說：「要當射箭選手就是一定要堅持，不管路上遇到什麼困難，不試試看的話不知道結果。」

「射箭比賽就是一翻兩瞪眼的比賽，在當下只要猶豫、放空，就很容易輸掉。」羅苡瑄說，雖然前面有了新加坡航空國際盃、射箭世界盃上海站的經驗，但是這次參與世大運還是既期待又害怕受傷害，也因此更嚴謹的對待自己。她希望再拿出平時練習350分以上的水準，再加上強而有力的隊友們，一起為台灣拿下好成績。

中正大學運競系專任運動教練，同時為中華射箭隊教練廖健男表示，在世大運前，選手們已先經過112年全國理事長盃射箭錦標賽比賽累積經驗，此次中正學生代表選手賽後也都根據比賽調整練習狀況，期望朝著前三名目標邁進，為台灣奪牌。