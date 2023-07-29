假好心載迷途少女到警局…拐進工寮性侵整晚　色伯完事給500車錢

▲李男假好心要載迷路的小婷到警局，卻是直奔他的工寮性侵小婷，法院判他8年徒刑，並賠償50萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名住在安養機構的18歲女子小婷（化名），某日晚間偷溜出去卻迷了路，走到卡拉OK店詢問，店家請71歲李姓男顧客騎車載小婷到警察局求助，李男假好心一口答應，沒想到卻是半路拐進陰暗工寮，強行性侵小婷一整晚，事後小婷立即到醫院告知醫護人員揭發此事。法院依強制性交判處李男有期徒刑8年，並須賠償50萬給小婷。

根據判決，小婷因有中度身心障礙，且有憂鬱、自閉等症狀，所以住在高雄一家安置機構，但2019年8月16日晚間，她趁機從機構偷跑出來，一路走下山卻迷失方向，只好到一家卡拉OK店向店家問路，店家也不知如何是好、遂請剛好來店的李姓男子幫忙騎車載小婷回機構或是到警局求助，李男爽快答應，但等小婷坐上了他的機車，卻完全不是往警局方向騎。

李男先帶小婷去吃麵，吃完後又將小婷載回他的工寮，並要小婷躺下一起睡覺，因為時間已是深夜，小婷也累了只好先睡，這時李男就趁機撫摸、親吻，並脫褲性侵，小婷過程中醒來並不斷掙扎，但李男還是沒有停手，一直侵犯到早上7、8點才塞了500元給小婷，讓她坐計程車回去，但小婷上了車後直奔醫院，並向醫護人員訴說此事。

李男遭逮後辯稱，是小婷主動示好勾引他，但他因年紀大無法勃起而沒有完事，僅有載小婷去睡覺，但醫院採檢報告顯示驗出李男精液，加上小婷能完整證述過程，因此不採信李的說法。

判決認為，李男在與小婷交流過程中，因為發現她心智、反應能力較低下，而心生歹意對第一次碰面的她強制性交，不顧雙方年齡差距甚大，對她造成重大身心影響，依精神障礙及心智缺陷之人犯強制性交罪，判處有期徒刑8年；另外，民事部分由高雄市社會局代小婷求償50萬，法院審後全數判准，全案可上訴。