　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假好心載迷途少女到警局…拐進工寮性侵整晚　色伯完事給500車錢

▲桃園市何姓男子在2019年1月間認識念國中的14歲少女，2人交往數度前往摩鐵發生親密關係導致少女懷孕生下1女。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲李男假好心要載迷路的小婷到警局，卻是直奔他的工寮性侵小婷，法院判他8年徒刑，並賠償50萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名住在安養機構的18歲女子小婷（化名），某日晚間偷溜出去卻迷了路，走到卡拉OK店詢問，店家請71歲李姓男顧客騎車載小婷到警察局求助，李男假好心一口答應，沒想到卻是半路拐進陰暗工寮，強行性侵小婷一整晚，事後小婷立即到醫院告知醫護人員揭發此事。法院依強制性交判處李男有期徒刑8年，並須賠償50萬給小婷。

根據判決，小婷因有中度身心障礙，且有憂鬱、自閉等症狀，所以住在高雄一家安置機構，但2019年8月16日晚間，她趁機從機構偷跑出來，一路走下山卻迷失方向，只好到一家卡拉OK店向店家問路，店家也不知如何是好、遂請剛好來店的李姓男子幫忙騎車載小婷回機構或是到警局求助，李男爽快答應，但等小婷坐上了他的機車，卻完全不是往警局方向騎。

李男先帶小婷去吃麵，吃完後又將小婷載回他的工寮，並要小婷躺下一起睡覺，因為時間已是深夜，小婷也累了只好先睡，這時李男就趁機撫摸、親吻，並脫褲性侵，小婷過程中醒來並不斷掙扎，但李男還是沒有停手，一直侵犯到早上7、8點才塞了500元給小婷，讓她坐計程車回去，但小婷上了車後直奔醫院，並向醫護人員訴說此事。

李男遭逮後辯稱，是小婷主動示好勾引他，但他因年紀大無法勃起而沒有完事，僅有載小婷去睡覺，但醫院採檢報告顯示驗出李男精液，加上小婷能完整證述過程，因此不採信李的說法。

判決認為，李男在與小婷交流過程中，因為發現她心智、反應能力較低下，而心生歹意對第一次碰面的她強制性交，不顧雙方年齡差距甚大，對她造成重大身心影響，依精神障礙及心智缺陷之人犯強制性交罪，判處有期徒刑8年；另外，民事部分由高雄市社會局代小婷求償50萬，法院審後全數判准，全案可上訴。

ET快訊
警政署高層嗆選手「收起台灣國旗」　網洗版：丟臉死了
卡努連一周甩雨　氣象局曝最新預測路徑
狠女持傘「暴打黑狗」　牠被捅到淒厲慘叫
楊勇緯奪本季首面獎牌卻留遺憾　賽後一度哽咽
《想見你》男星突襲吻女歌手　節目急發聲
快訊／雨彈升級！　3縣市豪雨特報
「3碗白飯+炒羊肉」吃完免費！　網炸鍋：北科大出動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大雷雨狂轟台中！路樹壓毀休旅車...無人受傷　太原路一度封閉

男裸屁股狂奔大街逃命！求職變綁票　遭「滿清十大酷刑」凌虐

勾魂香水味！保全一聞煞到她　每天騎車跟拍辯順路...下場慘了

「內衣掉下來了」找越傭照顧母親卻襲胸摸臀　色雇主下場慘

假好心載迷途少女到警局…拐進工寮性侵整晚　色伯完事給500車錢

鎮長選前黃金周　郭柯賴先後現身北斗...站台力挺候選人

沙灘車業者瞎搞「颱風警報未解除」帶遊客飆沙　警強制驅離開罰

桃園龍潭牛欄河染白1天破案　洗油漆桶釀禍...最高罰300萬

少將「男女共處一室6hrs」　被記大過提告抗罰..反遭認證行為不檢

溪水暴漲！花蓮村長父子勘查水源受困　警消結繩橫渡順利救援

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

郭書瑤愛單身「姐妹萬能要男友幹嘛」　親弟缺錢捲共諜案？..求饒：我心好累！

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

大谷翔平成史上第一人！　大聯盟首場完封勝+單場雙響砲

聽到要散步懶惰汪秒趴地裝睡！狗姐姐等到氣炸幫爸「合力拖走」

大雷雨狂轟台中！路樹壓毀休旅車...無人受傷　太原路一度封閉

男裸屁股狂奔大街逃命！求職變綁票　遭「滿清十大酷刑」凌虐

勾魂香水味！保全一聞煞到她　每天騎車跟拍辯順路...下場慘了

「內衣掉下來了」找越傭照顧母親卻襲胸摸臀　色雇主下場慘

假好心載迷途少女到警局…拐進工寮性侵整晚　色伯完事給500車錢

鎮長選前黃金周　郭柯賴先後現身北斗...站台力挺候選人

沙灘車業者瞎搞「颱風警報未解除」帶遊客飆沙　警強制驅離開罰

桃園龍潭牛欄河染白1天破案　洗油漆桶釀禍...最高罰300萬

少將「男女共處一室6hrs」　被記大過提告抗罰..反遭認證行為不檢

溪水暴漲！花蓮村長父子勘查水源受困　警消結繩橫渡順利救援

李多慧興奮中職明星賽初體驗　粉絲買蛋糕提前慶生

營養師公布「14種隱藏高鈉食物」！吃起來不鹹　玉米濃湯也中

大雷雨狂轟台中！路樹壓毀休旅車...無人受傷　太原路一度封閉

陸大咖主持人被控性侵！女子實名拍影片爆料　警調查：精神分裂症

宜蘭上半年新開飯店懶人包！房內享海景第一排　露天風呂看山林

成大開發可精準遠距治療系統　獲旺宏金矽獎最大獎

小優曝被前男友「半軟禁」4個月！　上下班定點接送...回家直接關鐵門

「台江阿嬤」挺過風雨　文化局全力搶修九成館舍恢復營運

柯文哲唱完KP SHOW　見到郭台銘花籃稱「這是我常用字」

明星賽對決洋投　陳金鋒觀察亞冠賽可用之兵

社會熱門新聞

即／躲警追緝衝出交流道　駕駛不治

對女學生喊「下麵給妳吃」高中教官慘了

大安驚傳持刀隨機傷人　美籍女肩挫傷

31.8萬「忍者400」炸街吃紅單！騎士：原廠非改管　新北警說話了

快訊／「梅花鹿大盜」抓到了！屏東2綁匪落網

梅花鹿遭綁架傷勢曝！成鹿丟水灘「斷腿重傷」

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

知名雞湯塊廠解雇糾紛圓滿落幕

墾丁鹿園被偷2鹿找到了！　恆春警釐清其中疑點追緝

男女颱風天登山受困　恐吃25萬罰單

新北泳客溺斃　教練拉上岸一看「口中有血」

88會館地下匯兌案　主嫌郭哲敏泰國落網

快訊／嘉義東石港驚見腫脹浮屍

少女愛上媽媽前男友　墮胎反告性侵被打臉

更多熱門

相關新聞

快訊／許姓士官長遭控性侵　陸軍269旅：當事人將對不實言論提告

快訊／許姓士官長遭控性侵　陸軍269旅：當事人將對不實言論提告

一名女子在網路發文，指自己4月時遭陸軍269旅的許姓士官長強迫性交及口交，然7月14日打1985專線申訴，對方則說沒辦法處理，當事人必須報警。對此，269旅今（29日）表示，許姓士官長表達，對於遭人於臉書多次影射，及向1985檢控，個人不堪其擾，將針對相關不實言論聘請律師提出告訴；此外，該案已移請憲兵隊調查。

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

鐵皮遭颱風吹塌擋門！獨居伯被困求助消防

鐵皮遭颱風吹塌擋門！獨居伯被困求助消防

網美MeToo「17歲被性侵」渣男偷拍私密照外流

網美MeToo「17歲被性侵」渣男偷拍私密照外流

25歲女拍片控訴遭「知名主持人」性侵！19歲心理受創

25歲女拍片控訴遭「知名主持人」性侵！19歲心理受創

關鍵字：

迷路性侵阿伯色狼

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

鳳梨控她「分手後還要錢」　罔腰怒曬截圖證據反擊

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

林志玲最新貼文「突PO凸肚照」

即／躲警追緝衝出交流道　駕駛不治

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

不滿大谷挨轟　藍鳥球星：他X的

1度電5.5元！租屋妹「冷氣只吹29度」　房東傻眼了

日男星「節目嗆爆福原愛」！權威律師警告了

瑤瑤分手8個月後「胸前全透膚」前男友反應曝

罔腰對話鳳梨私訊「錄影全上傳」！

自豪公務員領50K！他去完女友家：有夠丟臉

身分證中2碼　火鍋升級藍鑽蝦吃到飽　

更多

最夯影音

更多
ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金
颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面