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繞過台灣的一手颱風！杜蘇芮攜狂風暴雨直撲福建　專家：才剛開始

▲杜蘇芮颱風造成福建部分地區出現災情。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲杜蘇芮颱風已造成福建部分地區出現災情。（圖／翻攝澎湃新聞）

文／翁申霖／今周刊

中颱杜蘇芮挾致災性風雨侵襲台灣，造成東半部、南部、澎湖、金門多起災情。如今杜蘇芮慢慢遠離，逐漸往金門的北北西方向前進登陸福建，對此，氣象達人彭啟明表示，「對我們來說，中颱很平常，但杜蘇芮卻是影響福建，史上第二強的颱風！」

颱風杜蘇芮已於28日上午10時登陸中國福建，中媒指出，杜蘇芮是福建史上第二強的颱風。

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彭啟明引述中國天氣網表示，「今年第5號颱風『杜蘇芮』攜狂風暴雨以強颱風級別登陸福建晉江沿海，成為今年來登陸的最強颱風，也是有完整觀測記錄以來登陸福建第二強的颱風。」

中國天氣網直呼，杜蘇芮是少見的繞過台灣，直接登陸福建的「一手」颱風。儘管登陸前有稍減弱，但登陸強度仍僅次於2016年的第14號強颱莫蘭蒂，「浙江、福建等局地甚至有特大暴雨。」

對此，彭啟明說明，「對我們來說，中颱很平常，但杜蘇芮卻是影響福建，史上第二強的颱風」，他以「投籃說」比喻，台灣對於福建，就像是籃球有個超強中鋒，擋住各種進攻的球路，經過台灣的颱風到福建，幾乎都減弱掉，但偶爾也有繞過中鋒直接投籃的個案。

彭啟明指出，一年大約會有26至27個颱風生成，現在才剛開始，只要保持平常心，做好風險管理與實際的防颱作為才是最重要的。

六號颱風卡努接力　未來幾天轉「典型夏季天氣」

在中颱杜蘇芮告一段落後，這週末可以稍稍鬆口氣，彭啟明指出，「未來幾天改轉為典型夏季天氣型態，仍有午後陣雨或局部陣雨的型態。」

週日（7/30）的環境風場改為東南至偏東風，全台多雲時晴。午後中北部、中南部可能有短暫陣雨或雷雨。雷雨可能伴隨強降雨，出門請留意。

下週一（7/31）受到卡努颱風外圍風場影響，台灣轉為東北風環境。晴到多雲，午後山區可能有降雨。

下週二、三（8/1、8/2）卡努颱風接近，晚間開始由基隆北海岸開始降雨增多至中北部。颱風登陸後，西南風影響台灣，可能帶來更多水氣，中南部有降雨機會。

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