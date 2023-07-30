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最新「BLACKPINK聯名OREO」來了！加碼送小卡　超商限定門市開賣

▲▼7-11開賣Black Pink香草夾心餅乾聯名款。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣「BLACKPINK聯名OREO香草夾心餅乾」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

BLINK們準備開搶！就有超商將於台北市限定門市開賣最新「BLACKPINK聯名OREO」，這次是小卡限定版，每盒都會附有1張BLACKPINK成員小卡，共10款隨機出貨，且即日起還可享新品嚐鮮價2件269元。

7-11先前引進超夢幻「BLACKPINK聯名OREO可可夾心粉紅餅乾」，首波上市就引發搶購熱潮，而7-11再度帶來好消息，即日起開賣最新「BLACKPINK聯名OREO香草夾心餅乾」，再加碼送BLACKPINK成員小卡，10款隨機出貨。

▲▼7-11開賣Black Pink香草夾心餅乾聯名款。（圖／7-11提供）

▲「BLACKPINK聯名OREO香草夾心餅乾」於台北市限定156間7-11門市陸續販售，每盒還會附贈1張小卡。

▲▼7-11開賣Black Pink香草夾心餅乾聯名款。（圖／7-11提供）

▲BLACKPINK成員小卡共有10款，隨機出貨。

「BLACKPINK聯名OREO香草夾心餅乾」限量6000盒，僅在台北市限定156間7-11門市陸續販售，原價單盒169元，即日起可享新品嚐鮮收藏價2件269元，等於單盒下殺135元，BLINK們可千萬別錯過。

▲▼SOMA推奶茶霜淇淋。（圖／SOMA提供）

▲SOMA奶茶霜淇淋回來了。（圖／SOMA提供，下同）

SOMA「奶茶霜淇淋」也強勢回歸！這款SOMA奶茶霜淇淋選用手沖紅茶與奶結合，打造濃郁奶茶香，最後再灑上日本玄米、手工餅乾增添口感，每一口除了有茶香味之外，還帶有淡雅蜂蜜香，讓人忍不住一口接一口，即日起於敦化店、永康店、中山店3門市同步開賣，且為夏季限定，每日限量、售完為止。

▲▼SOMA推奶茶霜淇淋。（圖／SOMA提供）

▲奶茶霜淇淋上頭還撒了日本玄米、手工餅乾。

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