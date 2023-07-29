鬼月4生肖容易卡陰　「這3時辰」出生也要小心煞到

▲小孟老師提醒，農曆7月屬鼠、蛇、猴、豬 的人容易卡陰要小心。（示意圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

農曆7月即將到來，也就是俗稱的「鬼月」，這個時候有許多禁忌，就算不相信也應該抱持尊重的心態。小孟老師提醒，屬鼠、蛇、猴、豬 的人容易卡陰要小心。

小孟老師在粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》表示，以命理角度來論述，老鼠、蛇都算是夜行性動物，只有晚上才會出來活動覓食，都比較喜歡陰暗潮濕的地方，這樣的習性自然較容易吸收到夜間的穢氣而被煞到卡到，加上老鼠與蛇喜愛洞穴與濕地，因此天生就帶陰，這2個生肖鬼月要當心一些海邊、河邊、山上，僅量不要前往。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第3個生肖是屬猴子的人，小孟老師指出，因為猴子居住的地方大都是樹林茂盛處，在風水學上樹林茂盛的地方本來就是陰氣比較重的地方，因此猴子鬼月容易生病感冒，身體不適，務必避開較茂密的樹林與榕樹。

第4個生肖是屬豬的人，小孟老師提到，因為豬所處的地方都較汙穢髒亂，所以以前我們形容人環境髒亂，都會說你是住在豬圈喔，這樣穢氣與煞氣當然比較重鬼月容易招陰，因此屬豬的朋友避開去環境髒亂之地，或者舞廳，也要保持住家環境整潔。

小孟老師也點出，容易卡陰時辰為丑時（1-3點）、戌時（19-21點）、亥時（21-23點），而容易卡陰的出生時辰為戌時（19-21點）、亥時（21-23點）、子時（23-1點）的人，因為太陽就算是在夏天，最慢大概也就是晚上7點後就下山進入夜晚，進入夜晚當然是陽氣不生、陰氣陰氣較盛，魑魅魍魎也就都是在這個階段開始活動，因此在這些時辰出生的人在命理學上也是較容易被煞到，鬼月更容易招陰，建議綁一條紅線在手上能抵擋陰氣上身。

◎民俗說法，僅供參考。

延伸閱讀

▸ 準岳父前狂炫「自己是公務員」⋯月薪超過50K 女友臉色變了：有夠蠢

▸ 北投某預售屋「成本高漲」停建⋯他崩潰：人生第一間房沒了 房市專家怒曝黑幕

▸ 疫情救援包機大賺國難財 越南4貪官終生監禁「收錢最多的躲過死神鐮刀」