天主教聖馬爾定醫院赴偏鄉醫療送大愛　獲保生宮醫療奉獻獎

▲ 偏鄉醫療愛不止息 聖馬爾定獲保生醫療奉獻獎 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台北市大龍峒保安宮為紀念與發揚主祀保生大帝的懸壺濟世精神，設置保安宮醫療奉獻獎，鼓勵對醫學教育、學術研究或有重大貢獻之醫療人士與團體機構。天主教聖馬爾定醫院秉持「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神，於民國87年成立全台最高、第一個山地偏鄉全年無休、24小時由醫師駐診的醫療站，仰賴天主的慈悲且力行貫徹，服務迄今逾25年愛不止息，獲得台北市大龍峒保安宮第六屆醫療奉獻團體獎肯定，天主教聖馬爾定醫院陳美惠院長與社區醫療部主任暨院長特助陳汶均日前前往台北保安宮受獎。

陳美惠表示，山腳下的嘉義市醫療資源豐沛，造福許多民眾便利的就醫環境，然而位在阿里山上的偏鄉居民，醫療對他們來說卻是最遙遠的距離。因此，我們化主愛為行動，積極投入與爭取各項資源，不斷強化醫療設備及提升就醫可近性，只為讓山上居民能得到和平地一樣的醫療照護。

陳汶均特助表示，阿里山醫療團隊是一個涵蓋衛生教育、健康促進、部落健康營造、疾病醫療等多面向的全方位團體，除24小時定點醫療外，亦結合各村巡診，並積極投入部落健康營造，由於團隊長期深入部落與當地居民建立起深厚的感情，彼此從醫療上的照顧轉化為生活上的共融，居民常帶自家山菜野味和同仁分享，山上就像個大家庭，蘊含許多感恩與喜樂。

近年來，也針對當地盛行疾病持續擴增門診科別，使居民獲得多元專業診療，2021年更開辦遠距醫療，以眼科、皮膚科為主，未來更規劃增加急診醫學等科別，以落實阿里山鄉專科門診的可近性。儘管山區醫療困境多，但我們仍積極整合資源努力架構全面性的醫療照護網絡，以提升阿里山居民健康及醫療品質為目標，也實現該院「把愛送上山」的理想。