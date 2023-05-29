嘉義聖馬爾定醫院開放全科「虛擬健保卡」　看診一機搞定

▲聖馬爾定門診全科啟用虛擬健保卡，看病一機搞定 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

陳小姐身體不適匆忙趕到醫院看診，卻發現忘記帶健保卡，幸好聖馬爾定醫院所有門診科別已開放使用虛擬健保卡，再加上陳小姐有申辦開通，透過手機掃描QR code順利完成掛號、領藥等就醫流程。陳小姐第一次使用「虛擬健保卡」相當滿意，簡單快速又容易上手。

聖馬爾定醫院表示，以前如果忘記帶健保卡，需要特地回家拿或先自費看診。現在手機普及高，而且機不離身，虛擬健保卡綁定在手機「健保快易通App」使用更方便，可以省下往返拿卡或補卡耗費的路程與時間。

使用虛擬健保卡就可以完成掛號、看診、檢驗、檢查、領藥等就醫流程，功能等同於實體健保卡，在使用上卻更加便利，除了個人看病，還可以授權家屬或陪病者使用虛擬健保卡，特別是在急迫就醫時，都可以透過虛擬健保卡授權醫師讀取健保雲端系統的就醫資料進行看診。

此外，聖馬爾定醫院貼心服務，院內提供免費WiFi無線網路，手機操作虛擬健保卡可以暢通無阻。在付款繳費方面，聖馬爾定提供多元支付方式，可透過手機的醫指付快速繳費，實現「看診到聖馬爾定，一機搞定」的就醫便利。

聖馬爾定醫院配合衛福部健保署推展「虛擬健保卡」，目前已開放全院所有門診科別都可以使用虛擬健保卡就醫。提醒民眾，虛擬健保卡需事先申辦，建議民眾可先在家操作，下載「健保快易通APP」進行申請。再者，目前虛擬健保卡暫不適用於成人預防保健、預防接種等對象，仍需攜帶實體健保卡。