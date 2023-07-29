快訊／午後對流雨開轟！9縣市大雨特報　雨下到入夜

▲大雨特報。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

午後對流雨來了，氣象局今(29日)下午13時40分針對9縣市發布大雨特報，提醒雷擊、強陣風，雨勢將持續到入夜。

氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新竹以北、宜蘭、雲林至高雄山區及臺中地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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大雨特報

影響時間：29日下午至29日晚上

大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、台中市、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、宜蘭縣山區