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卡努將跨中颱！　最新路徑曝光「觸及台灣北部海面」

▲▼潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲卡努颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

第6號颱風「卡努」未來將轉中颱，以最新的潛勢路徑圖來看，卡努不確定性的範圍有機會掠過台灣北部陸地。不過中央氣象局預報員指出，目前卡努颱風距離還相當遠，路徑變數相當大，31日往西轉的幅度是一大關鍵。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，「卡努」大致往西北、經琉球附近海域，轉西北西、通過東海南部，撲向浙江；途經高海溫、弱垂直風切的海域，將輕易跨越「中度颱風」門檻。

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▲▼潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲左圖：卡努颱風「路徑潛勢預測圖」顯示，大致往西北、經琉球附近海域，轉西北西、通過東海南部，撲向浙江；路徑不確定性的範圍(紅框)，觸及台灣北部海面。右圖：28日20時歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，系集平均路徑與左圖類似，部分系集成員進入北部海面。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

路徑不確定性的範圍，觸及台灣北部海面；最新(28日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，系集平均路徑與左圖類似，部分系集成員進入北部海面。故「卡努」是否可以完全排除，其暴風圈侵入台灣北部100公里以內海域的機率？勿言之過早！應持續觀察。

中央氣象局預報員黃恩鴻指出，目前卡努颱風距離相當遠，路徑變數還相當大，對台灣的影響要看31日西轉的幅度而定，不過最接近台灣的時間落在8/1、8/2，外圍環流會讓北台灣降雨明顯，迎風面西南部會有大量降雨機率。

另外，對流雲系發展旺盛有短延時強降雨，氣象局針對台東、屏東發布大雨特報，請注意。

▼台東、屏東大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲▼潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

 
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