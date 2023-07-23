每台130萬！南投縣獲捐贈2台電動重型機車　將投入交通執法

▲南投縣長許淑華赴台北接受電動機車捐贈，並參觀台北南港展覽館重機展。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為響應環保政策，重機業者臻裕企業和南投縣政府合作，捐贈2輛進口電動重機給南投縣警察局交通隊；縣長許淑華感謝業者的捐贈，不但強化執法量能，也為推動永續能源和節能交通盡一份心力，相信可以為南投打造更安全、更環保的環境。

許淑華22日到台北接受電動機車捐贈，並參觀台北南港展覽館重機展，而獲贈的2輛重型機車每輛價值約130萬元，在展覽中也引起注目。

臻裕企業董事長蔡裕孔表示，該公司抛磚引玉，捐贈電動重機給南投縣政府，希望讓交通執法可以更環保；他認為，環境保護和城市安全可以並行不悖，期待電動重機從南投縣開始，為台灣帶來更環保的永續未來。

許淑華指出，南港重機展有100多家廠商參展，但只有臻裕企業是百分之百純電動車，而南投縣推動永續發展，且有很多觀光勝地，她認為日月潭適合做綠能電動示範區，這次捐贈活動能讓國人看到南投落實永續、環保的概念。

縣府表示，隨著環保意識抬頭，汽機車市場都在轉型，電動汽車也迅速發展、正在取代傳統燃油車；南投縣重視環境保護和永續發展，今年加強電動機車補助，也希望更多民眾加入電動車推廣，因電動車輛不但減少空氣污染，碳排放也比傳統燃油車少很多，相對降低氣候變化影響。