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半年救護救回5人火場救出3人　南消之友會第三辦事處頒發獎勵金

▲台南市消防之友會第三辦事處由處長、副處長與大隊長等頒贈救災、救護工作獎勵金，肯定消防人員的辛苦，並頒贈榮陞小隊長兩位警消紀念品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防之友會第三辦事處由處長、副處長與大隊長等頒贈救災、救護工作獎勵金，肯定消防人員的辛苦，並頒贈榮陞小隊長兩位警消紀念品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防之友會第三辦事處，為勉勵南消第三救災救護大隊有功人員，特別由處長、副處長與大隊長等頒贈救災、救護工作獎勵金，肯定消防人員的辛苦，並頒贈榮陞小隊長兩位警消紀念品。

這次頒贈對象分別為學甲分隊（賴豐仁、王俊元）、佳里分隊（吳文清、吳金鍵）、西港分隊（陳信銑、黃冠庭、楊政儒）、西港分隊（謝坤志、辛志偉）、西港分隊（曾耀慶、翁崇峻）執行瀕死病患救護勤務，病患經急救責任醫院診治後腦功能良好等5件。

2023年2月3日執行佳里區中興街住宅火警，成功防止延燒，降低財損、6月28日執行七股區七股里住宅火警，成功救出受困民眾3名、7月7日執行學甲區秀昌里住宅火警，成功防止延燒，降低財損等3件，共16位搶救有功之獎勵金，嘉勉辛勞優秀的消防人員。

▲台南市消防之友會第三辦事處由處長、副處長與大隊長等頒贈救災、救護工作獎勵金，肯定消防人員的辛苦，並頒贈榮陞小隊長兩位警消紀念品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年7月1日，佳里分隊隊員邱上益升任麻豆分隊小隊長、隊員李修齊升任東門分隊小隊長，消防局丁春能主任秘書也親臨致贈紀念品，祝賀兩位並期許未來發揮所長，幫助更多民眾。

台南市消友會第三辦事處邱進煌處長表示，勉勵在座辛苦付出的消防人員，而消防之友會的成立更是在做為打火弟兄的最佳後盾，消友會第三辦事處也持續支持消防工作，肯定第一線消防同仁不畏高溫出入火場、以日益精進的專業救護技能執行救護工作的辛勞，同時也激勵績優消防員及保障同仁權益。

第三救災救護大隊陳坤宗大隊長表示，台南市消防之友會在市長黃偉哲和局長李明峯的支持下成立，眾多顧問除了在背後支持外，也提升消防同仁的工作士氣，消友會的資源將運用在各位消防同仁身上，在此也非常感謝消友會第三辦事處的支持，也期望消防同仁提升救災救護等能力，讓台南市的城市安全能更加完善，未來面對災害時有充足準備，以保障市民的生命財產安全。

▲台南市消防之友會第三辦事處由處長、副處長與大隊長等頒贈救災、救護工作獎勵金，肯定消防人員的辛苦，並頒贈榮陞小隊長兩位警消紀念品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長呼籲，近日天氣炎熱適逢防溺勤務執行重點月份，市民朋友戶外戲水安全務必留意，居家也請注意用火、用電的安全並裝設住宅用火災警報器，且不濫用救護車，將救護資源留給最需要的人。

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