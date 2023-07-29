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小琉球潛水教練水中毆同業...害她腦震盪　原因曝「竟是為了這事」

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣小琉球楊姓男潛水教練，因為不滿張姓女潛水教練，潛水時以手推開他的學員，憤而在水中抓住對方潛水背心之肩帶，朝她面鏡及額頭等處毆打數次，導致她腦震盪，張不滿提出傷害罪告訴，屏東地方法院日前判決楊男有期徒刑4個月，得易科罰金，全案還可上訴。

判決書指出，楊姓男子與張姓女子都是領有合格潛水證照潛水教練，吳姓女子是是楊男所帶領之潛客；陳姓女子則為張女所帶領之潛客。2022年10月31日上午一起搭乘船隻到琉球鄉威尼斯外海進行團體潛水活動。

因吳女下潛至水裡時腳部不慎踢到陳女，張女為避免陳女再度受踢擊，以手輕推吳女使其遠離陳女。楊男見狀心生不滿，竟在張女潛水於水面下之際，徒手抓住張女BCD潛水背心之肩帶，復朝她面鏡、「二級頭」（即以嘴部含住之水下供氧設備）及額頭毆打數次，使她面鏡脫落，前額腫脹、瘀青、頭部挫傷併腦震盪之傷害，提出傷害罪告訴，經屏東地檢署檢察官起訴。

法院審理，以楊男領有合格潛水證照的潛水教練，理應知悉水下環境具有一定風險性，倘攻擊他人面鏡及供氧裝置，可能造成他人溺水甚至死亡，所產生之危害自較陸地上更高，竟動手傷人，雖有意賠償5萬元，但被害人並無和解意願，出庭作證時更說「在水下作這個行為是非常危險的，今天慶幸我是教練，倘是一般學員，後果不堪設想，請求判處傷害罪最重之刑度等語」，可見被告迄今無法取得告訴人之諒解。由於楊男認罪，法官因此判楊4個月徒刑，可易科罰金。

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