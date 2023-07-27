內急臨停平交道挨罰！留美博士喊冤標誌不實　法官：有常識都知道

▲男子內急將車臨停在平交道升降柵欄正下方，遭開罰3.4萬、扣照1年。（示意圖，非案發現場／資料照）



記者黃資真／屏東報導

屏東一名自稱有美國博士學歷的蔡姓男子因為內急，竟將子車臨停放在鐵路平交道旁，導致火車無法通過平交道，遭開罰3萬4000元罰金、扣照1年，蔡男打官司抗罰，他主張標示不明，提告請求撤銷。但法官勘驗當時畫面，發現蔡將車停在升降柵欄正下方，稍具交通常識的人，都會知道不能停在該處，判他敗訴。

判決指出，2022年7月2日蔡男將車停在南澳路平交道，遭到警方開紅單，同年9月5日被開罰3.4萬罰鍰、吊扣轎車駕照12個月，還要參加道路交通安全講習等處分，蔡男不服，提起行政訴訟。

蔡男主張，當時他急著上廁所，暫時將車停在路肩劃有白線可臨停處，當時路段中間劃有黃色網狀線，網狀線外側卻劃有白色實線，根據法規規定，白線外路肩是可以臨停的區域，負責單位應以安全為考量，將該處設為平交道範圍，應將黃色網格線劃滿，或在路邊劃設紅線，而非劃上白色實線，讓民眾無所適從，請求法院撤銷處分。

高雄監理所則強調，當時蔡男車輛臨停在鐵軌旁升降柵欄正下方，屬於平交道範圍內，忽略該路段之「請勿將車輛停於柵欄內違者依法告發」、「停看聽」等告示牌，導致柵欄無法正常降落，火車無法通行；蔡男若認為地面標誌不實，則應循正常管道向行政機關反映，而不是自己決定不遵守規則。

法官勘驗監視器畫面，發現蔡男臨停之位置確實位於停止線前方、遮斷器（即升降柵欄）的正下方，屬於規定之鐵路平交道範圍，且全案的發生，是台鐵員工報警稱遮斷器無法正常運作，須派員場勘，足認已妨害平交道設之正常運作，只要是具有交通常識的人，不可能不知道鐵路遮斷器、黃網線、停止線周圍區域，是絕對禁止臨停區域，蔡男自稱有美國博士學歷，卻推諉稱不知情，難以採信其辯詞，駁回其訴。