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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯國道狂飆躲警「飛越前車」翻水溝受困　刺青男半裸糗被逮

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

國道三號苗栗苑裡交流道北上閘道口，昨(29日)晚上8點47分發生一起自撞翻車事故，一輛白色轎車，因被國道員警追捕，為閃避前方停等紅燈車輛，衝入閘道草皮，飛越3公尺寬的水溝翻覆，駕駛一度受困車內，警消將人救出後送醫，事故發生原因還有待警方進一步調查釐清。

▲▼苗栗翻車 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲駕駛因被國道員警追捕，開車飛越3公尺寬的水溝翻覆。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗翻車 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲飛越的3公尺水溝。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方指出，這起事故發生在苑裡鎮國道三號和140線的交叉路口，事故造成1名36歲男性駕駛眾受困，警方獲報後出動2車及人員5名前往搶救，並在晚間9點多協助患者脫困，送往李綜合醫院醫院。

▲▼苗栗翻車 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲駕駛多處擦挫傷，沒有生命危險，後續國道員警戒護送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

據了解，該名駕駛疑似為通緝犯被國道員警追捕，在苑裡交流道北上下閘道，因為車速過快為閃避前方停等紅燈車輛，先衝入閘道草皮飛越3公尺寬的水溝，再跨越苗140線，過程中還撞擊在停等紅燈的Skoda轎車車頭，最後衝到分隔島的草皮上翻覆，駕駛一度受困車內，消防隊趕到現場，將駕駛救出，所幸只有多處擦挫傷，沒有生命危險，後續由國道員警戒護送醫。

▲▼苗栗翻車 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲被撞的Skoda駕駛說嚇壞了。（圖／記者蔡文淵翻攝）

被撞的Skoda車主黃男表示，他在等紅燈的時候聽到聲音，就看到有車從他前面飛過去，「剛好掃過我引擎蓋，如果我停前面一點就再見了」，黃男說他沒有受傷但是被嚇到。

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