31.8萬「忍者400」炸街吃紅單！騎士：原廠非改管　新北警說話了

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲警分局暑期推動防飆專案，日前在八里攔截了一輛排氣管聲量過大且售價近31萬8000元的Kawasaki Ninja 400仿賽黃牌檔車，該機車的排氣管出口未保持水平，被警方依《道路交通管理處罰條例》開出罰單，然而，車主堅持所使用的是原廠排氣管，要求警方在罰單上註記這一點。警方後續要求車主驗車，但涉及到原廠配件的合法性問題，仍需由車商及監理單位釐清。

▲▼新北市一名騎士騎乘川崎Ninja 400仿賽檔車，被蘆洲警分局交通分隊認定排氣管未保持水平，依道交條例開罰、強制驗車。 。（圖／記者戴上容翻攝）

蘆洲交通分隊在暑假期間特別加強對二重疏洪道五股、蘆洲段以及八里中山路三段和西濱等路段的防飆工作。15日凌晨，警方在八里攔截了一輛炸街，音量過大的大型重機，經查察發現該車為川崎Ninja 400，新車要價約31萬元，該車因排氣管出口未保持水平，明顯違反法規。

警方當場製單告發，然而，騎士抗議，聲稱車上使用的是原廠排氣管，對違規處罰感到不解，並要求在告發單上註明「原廠管」。警方向騎士解釋道，根據道路交通管理處罰條例第16條規定，若機車排氣管出風口未保持水平，將處以900元以上、1800元以下的罰款。

警方後續將車輛違規狀況與道路交通安全規則進行比對，並根據附件15所規定的改裝排氣管規範及圖示，確定排氣管未保持水平，因此對騎士的違規行為作出了正確的舉發處置。

警方指出，民眾騎乘機車時，排氣管尾管出口角度在平坦地面兩輪著地時不得傾斜高於水平線；另外，排氣管尾管離地高度超過1公尺時，尾管出口角度也應低於水平線。針對排氣管角度不符合前述規定的情況，警方將依法進行取締。

至於騎士提出的原廠排氣管問題，警方將與監理單位聯繫，由監理機關來進行確認，以釐清是否與車商掛牌前驗車時所使用的排氣管為同一款式，進而釐清相關責任。